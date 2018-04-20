В Минском районе поляк совершил смертельный наезд на 36-летнюю белоруску
Гражданин Польши наехал на жительницу Несвижского района, которая погибла на месте.
Гражданин Польши наехал на жительницу Несвижского района, которая погибла на месте.
Происшествие случилось 19 апреля около 2.30 на 12-м километре автодороги
— Возле деревни Щомыслица Минского района 64-летний гражданин Польши за рулем Fiat Stilo наехал на 36-летнюю
В результате аварии пешеход получила травмы, от которых скончалась на месте. Известно, что погибшая не была обозначена световозвращающими элементами.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 УК Республики Беларусь.