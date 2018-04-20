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11:28 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Минском районе поляк совершил смертельный наезд на 36-летнюю белоруску

Гражданин Польши наехал на жительницу Несвижского района, которая погибла на месте.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Происшествие случилось 19 апреля около 2.30 на 12-м километре автодороги Минск-Дзержинск. Подробности SB.BY рассказала инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Минского облисполкома Ирина Сапунова:

— Возле деревни Щомыслица Минского района 64-летний гражданин Польши за рулем Fiat Stilo наехал на 36-летнюю женщину-пешехода, жительницу Несвижского района, которая находилась на проезжей части. Затем автомобиль съехал в кювет, где опрокинулся.

В результате аварии пешеход получила травмы, от которых скончалась на месте. Известно, что погибшая не была обозначена световозвращающими элементами.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 УК Республики Беларусь.

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