В Минском районе поляк совершил смертельный наезд на 36-летнюю белоруску

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Происшествие случилось 19 апреля около 2.30 на 12-м километре автодороги Минск-Дзержинск. Подробности SB.BY рассказала инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Минского облисполкома Ирина Сапунова:

— Возле деревни Щомыслица Минского района 64-летний гражданин Польши за рулем Fiat Stilo наехал на 36-летнюю женщину-пешехода, жительницу Несвижского района, которая находилась на проезжей части. Затем автомобиль съехал в кювет, где опрокинулся.

В результате аварии пешеход получила травмы, от которых скончалась на месте. Известно, что погибшая не была обозначена световозвращающими элементами.