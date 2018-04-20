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11:47 (мск), источник: Baikal-info.ru

Клещи покусали людей в шести районах и одном городском округе Приангарья

С начала эпидемического сезона в Иркутской области за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратили 233 человека, в том числе 62 ребенка.

Источник: РИА "Новости"

Исследовано 127 клещей, из них заражено клещевым энцефалитом — 2, боррелиозом — 24. С подозрением на клещевой риккетсиоз госпитализирован один человек. Об этом 20 апреля 2018 года сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по региону. Укусы произошли в Иркутском, Ольхонском, Слюдянском, Черемховском, Нижнеудинском, Шелеховском районах и в Ангарском городском округе.

В Иркутской области продолжают проведение профилактических мероприятий, и т. ч. иммунизацию населения против клещевого энцефалита. Привито в регионе 15863 человека, в том числе 8631 — дети.

Роспотребнадзор будет контролировать проведение акарицидных обработок, особое внимание уделят детским летним лагерям. Проведение противоклещевых обработок запланировано начать в конце апреля — начале мая, после проведения санитарной очистки территорий и при установлении благоприятных погодных условий.

Напомним, в 2017 году эпидемический сезон клещевых инфекций продолжался с марта по октябрь. Больше всего укусов произошло в Иркутском, Ольхонском, Ангарском, Усольском, Черемховском районах, Усть-Ордынском Бурятском округе. В 2017 году вирусным клещевым энцефалитом заболело 98 человек, иксодовым боррелиозом — 97, клещевыми риккетсиозами — 51. В лечебно-профилактические организации Иркутской области за медицинской помощью по поводу присасывания иксодовых клещей за сезон обратилось 15034 человека, что на 2,8% меньше чем в 2016 году.

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