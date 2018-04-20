Клещи покусали людей в шести районах и одном городском округе Приангарья
С начала эпидемического сезона в Иркутской области за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратили 233 человека, в том числе 62 ребенка.
С начала эпидемического сезона в Иркутской области за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратили 233 человека, в том числе 62 ребенка.
Исследовано 127 клещей, из них заражено клещевым энцефалитом — 2, боррелиозом — 24. С подозрением на клещевой риккетсиоз госпитализирован один человек. Об этом 20 апреля 2018 года сообщает
В Иркутской области продолжают проведение профилактических мероприятий,
Роспотребнадзор будет контролировать проведение акарицидных обработок, особое внимание уделят детским летним лагерям. Проведение противоклещевых обработок запланировано начать в конце апреля — начале мая, после проведения санитарной очистки территорий и при установлении благоприятных погодных условий.
Напомним, в 2017 году эпидемический сезон клещевых инфекций продолжался с марта по октябрь. Больше всего укусов произошло в Иркутском, Ольхонском, Ангарском, Усольском, Черемховском районах,