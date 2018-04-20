Клещи покусали людей в шести районах и одном городском округе Приангарья

Источник: РИА "Новости"

Исследовано 127 клещей, из них заражено клещевым энцефалитом — 2, боррелиозом — 24. С подозрением на клещевой риккетсиоз госпитализирован один человек. Об этом 20 апреля 2018 года сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по региону. Укусы произошли в Иркутском, Ольхонском, Слюдянском, Черемховском, Нижнеудинском, Шелеховском районах и в Ангарском городском округе.

В Иркутской области продолжают проведение профилактических мероприятий, и т. ч. иммунизацию населения против клещевого энцефалита. Привито в регионе 15863 человека, в том числе 8631 — дети.

Роспотребнадзор будет контролировать проведение акарицидных обработок, особое внимание уделят детским летним лагерям. Проведение противоклещевых обработок запланировано начать в конце апреля — начале мая, после проведения санитарной очистки территорий и при установлении благоприятных погодных условий.