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11:52 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Из главного здания Челябинвестбанка эвакуировали людей

Из головного офиса Челябинвестбанка на площади Революции в областном центре 20 апреля около полудня эвакуировали всех людей. К зданию прибыли экстренные службы.

Источник: РИА "Новости"

Очевидцы заметили пожарных, полицейских и сотрудников подразделений ОМОН, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

В Управлении внутренних дел подтвердили только факт эвакуации. Что произошло, не комментируют. По некоторым данным, в здании банка сработала пожарная сигнализация. Мы следим за развитием событий.

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