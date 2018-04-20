Из главного здания Челябинвестбанка эвакуировали людей
Из головного офиса Челябинвестбанка на площади Революции в областном центре 20 апреля около полудня эвакуировали всех людей. К зданию прибыли экстренные службы.
Из головного офиса Челябинвестбанка на площади Революции в областном центре 20 апреля около полудня эвакуировали всех людей. К зданию прибыли экстренные службы.
Очевидцы заметили пожарных, полицейских и сотрудников подразделений ОМОН, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
В Управлении внутренних дел подтвердили только факт эвакуации. Что произошло, не комментируют. По некоторым данным, в здании банка сработала пожарная сигнализация. Мы следим за развитием событий.