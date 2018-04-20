Злоумышленники вывели с омского нефтезавода 1,2 млрд рублей

Тверской суд Москвы готовится к рассмотрению уголовного дела, фигурантами которого стали топ-менеджеры и специалисты энергетических и нефтеперерабатывающих предприятий. Злоумышленники с помощью схемы вывели с Омского нефтеперерабатывающего завода (ОНПЗ) 1,2 млрд рублей.

Как сообщает «Омск Здесь» со ссылкой на Генпрокуратуру РФ, по версии следствия, владелец ЗАО «Евразийская Энергетическая Компания» (ЕЭК), гендиректор этого общества и главный инженер — главный энергетик ОНПЗ создали схему вывода денег с предприятия. Они уговорили директора нефтезавода заключить договор на невыгодных условиях с ЕЭК по передаче электроэнергии для ОНПЗ от филиала «Омскэнерго» ОАО «МРСК Сибирь».

Злоумышленники осуществляли расчеты с ОАО «ОНПЗ» по завышенным ставкам дифференциации, одновременно производя оплату в адрес филиала «Омскэнерго» за те же услуги только по более низкой ставке дифференциации. Незаконно полученные средства представители компании оставляли себе в качестве агентского вознаграждения. В итоге завод потерял 1,2 млрд рублей.