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11:57 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Омск

Злоумышленники вывели с омского нефтезавода 1,2 млрд рублей

Дело будет рассматривать Тверской суд Москвы.

Тверской суд Москвы готовится к рассмотрению уголовного дела, фигурантами которого стали топ-менеджеры и специалисты энергетических и нефтеперерабатывающих предприятий. Злоумышленники с помощью схемы вывели с Омского нефтеперерабатывающего завода (ОНПЗ) 1,2 млрд рублей.

Как сообщает «Омск Здесь» со ссылкой на Генпрокуратуру РФ, по версии следствия, владелец ЗАО «Евразийская Энергетическая Компания» (ЕЭК), гендиректор этого общества и главный инженер — главный энергетик ОНПЗ создали схему вывода денег с предприятия. Они уговорили директора нефтезавода заключить договор на невыгодных условиях с ЕЭК по передаче электроэнергии для ОНПЗ от филиала «Омскэнерго» ОАО «МРСК Сибирь».

Злоумышленники осуществляли расчеты с ОАО «ОНПЗ» по завышенным ставкам дифференциации, одновременно производя оплату в адрес филиала «Омскэнерго» за те же услуги только по более низкой ставке дифференциации. Незаконно полученные средства представители компании оставляли себе в качестве агентского вознаграждения. В итоге завод потерял 1,2 млрд рублей.

Дело возбуждено по части четвертой ст. 159 УК РФ (Мошенничество), злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.

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