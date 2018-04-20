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11:49 (мск), источник: БЕЛТА

Минская лжефирма помогала предприятиям уклоняться от налогов

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская лжефирма помогала предприятиям в уходе от уплаты налогов и обналичивании денежных средств, сообщили БЕЛТА в КГК.

Источник: БЕЛТА

Преступную схему пресекли сотрудники Слонимского межрайонного отдела финансовых расследований. Коммерческая компания в 2016—2017 годах поставляла крупному слонимскому предприятию сырье и получала расчет готовой продукцией. Как показала проверка, она не отчитывалась в налоговую инспекцию о своей деятельности, не подавала налоговые декларации и не платила налоги. Указанный в документах в качестве учредителя и директора житель Минска отрицал свою причастность к заключению каких-либо сделок и пояснил, что согласился на должность фиктивного руководителя по предложению своего знакомого.

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«Как оказалось, интересы столичной лжепредпринимательской структуры действительно представлял другой человек — с таким же именем и даже похожий внешне на того, кто числился руководителем фирмы. Анализ расчетных счетов лжефирмы позволил установить объем теневых денежных потоков и их обналичивание в многотысячных размерах. Были выявлены и субъекты хозяйствования реального сектора экономики, которые имели финансово-хозяйственные отношения с лжефирмой», — отметили в КГК.

Сырье и товар, зачастую приобретенные напрямую у производителя, оформлялись как поступившие от коммерческой фирмы, что позволяло клиентам искусственно увеличивать затратную часть и привело к неуплате в бюджет около Br100 тыс. налогов.

На основании материалов финансовой милиции возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 243 УК (уклонение от уплаты налогов в крупном размере) в отношении минчанина, организовавшего преступную деятельность, и его клиентов. При проведении следственных действий обнаружены компьютерная и иная техника, первичные учетные документы. Наложен арест на дорогостоящие автомобили, находящиеся в пользовании подозреваемых, и на валюту в размере свыше $8 тыс.

Руководители предприятий, бывших в связке с лжефирмой, после задержания сознались в содеянном, а также обеспечили возмещение в доход государства свыше Br50 тыс. неуплаченных налогов.

Расследование уголовных дел и выявление других эпизодов преступной деятельности продолжаются.

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