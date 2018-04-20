Пенсионер пошел воровать шоколадки и напал с ножом на продавщиц
Мужчине очень захотелось закусить спиртное
Мужчине очень захотелось закусить спиртное
В Орше в одном из продовольственных магазинов поймали пенсионера, который угрожал ножом продавцам. Оказалось, что мужчина пришел в магазин с конкретной целью — украсть два шоколадных батончика. На сладкое его потянуло после изрядного количества спиртного.
-На нетрезвого покупателя, который странно себя вел и постоянно оглядывался по сторонам, обратили внимание продавщицы. Они отвели мужчину в подсобное помещение и попросили показать, что у него в карманах. Но пенсионер достал нож и стал угрожать женщинам, — рассказали в группе информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.
Женщины позвонили в милицию, а буйного пенсионера обезвредил грузчик — выбил у него нож и задержал. Мужчина оказался ранее судимым, два года назад он совершил разбой.