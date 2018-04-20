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11:48 (мск), источник: Комсомольская правда

Пенсионер пошел воровать шоколадки и напал с ножом на продавщиц

Мужчине очень захотелось закусить спиртное чем-нибудь сладким.

Источник: Комсомольская правда

В Орше в одном из продовольственных магазинов поймали пенсионера, который угрожал ножом продавцам. Оказалось, что мужчина пришел в магазин с конкретной целью — украсть два шоколадных батончика. На сладкое его потянуло после изрядного количества спиртного.

-На нетрезвого покупателя, который странно себя вел и постоянно оглядывался по сторонам, обратили внимание продавщицы. Они отвели мужчину в подсобное помещение и попросили показать, что у него в карманах. Но пенсионер достал нож и стал угрожать женщинам, — рассказали в группе информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

Женщины позвонили в милицию, а буйного пенсионера обезвредил грузчик — выбил у него нож и задержал. Мужчина оказался ранее судимым, два года назад он совершил разбой.

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