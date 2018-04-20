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11:51 (мск), источник: Интерфакс

В СКР уточнили число погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя Вишня»

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU — В пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» погибли в общей сложности 60 человек, все они опознаны, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

Пожар в торговом центре в Кемерово
17 апреляПожарные были в ТЦ «Зимняя вишня» через семь минут после звонка
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Результаты работы по проверке всех обращений о пропавших при пожаре людях, а также полученные заключения экспертов позволили следствию определить окончательное количество погибших при пожаре — их 60.
Светлана Петренко
Официальный представитель Следственного комитета
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Она отметила, что следователями получены заключения генетических экспертиз по погибшим, все они идентифицированы.

«Следователями получены заключения всех генетических экспертиз по уголовному делу о пожаре в Кемерово. Все погибшие идентифицированы, выданы разрешения на захоронение 37-ми человек», — сказала Петренко.

До этого по результатам процедуры опознания родственникам были выданы разрешения на захоронение 23 погибших.

Ранее сообщалось, что в пожаре в Кемерове погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

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