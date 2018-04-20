В СКР уточнили число погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя Вишня»

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Результаты работы по проверке всех обращений о пропавших при пожаре людях, а также полученные заключения экспертов позволили следствию определить окончательное количество погибших при пожаре — их 60. Светлана Петренко Официальный представитель Следственного комитета

Она отметила, что следователями получены заключения генетических экспертиз по погибшим, все они идентифицированы.

«Следователями получены заключения всех генетических экспертиз по уголовному делу о пожаре в Кемерово. Все погибшие идентифицированы, выданы разрешения на захоронение 37-ми человек», — сказала Петренко.

До этого по результатам процедуры опознания родственникам были выданы разрешения на захоронение 23 погибших.