В СКР уточнили число погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя Вишня»
Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU — В пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» погибли в общей сложности 60 человек, все они опознаны, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.
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