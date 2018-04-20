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12:10 (мск), источник: dostup1.ru

Пьяная компания угнала трактор в Кунашакском районе

Двое из парней совершили угон, находясь под следствием за аналогичное преступление.

В Кунашакском районе (Челябинская область) сотрудники полиции по «горячим» следам задержали парней, угнавших трактор, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации пресс-центра регионального полицейского главка, со двора частного дома в селе Нугуманово был угнан трактор Т-16. Хозяин оценил ущерб в 35 тыс. рублей.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД задержаны трое местных жителей. Они сознались, что ночью, весело проводя время, решили покататься на тракторе. Полицейские обнаружили технику рядом с домом одного из подозреваемых и вернули владельцу», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено дело по пункту «а» части 2 статьи 166 Уголовного кодекса РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

В полиции также уточнили, что двое из задержанных уже находятся под следствием за аналогичное преступление, они помещены в изолятор временного содержания. Третьему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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