Пьяная компания угнала трактор в Кунашакском районе
Двое из парней совершили угон, находясь под следствием за аналогичное преступление.
Двое из парней совершили угон, находясь под следствием за аналогичное преступление.
В Кунашакском районе (Челябинская область) сотрудники полиции по «горячим» следам задержали парней, угнавших трактор, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информации
«В ходе проведения
По данному факту возбуждено дело по пункту «а» части 2 статьи 166 Уголовного кодекса РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
В полиции также уточнили, что двое из задержанных уже находятся под следствием за аналогичное преступление, они помещены в изолятор временного содержания. Третьему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.