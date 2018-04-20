В Татарстане водитель грузовика опрокинулся в кювет и погиб
В Чистопольском районе Татарстана накануне 36-летний водитель грузовика MAN опрокинулся в кювет и погиб, об этом сообщили в
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В Чистопольском районе Татарстана накануне 36-летний водитель грузовика MAN опрокинулся в кювет и погиб, об этом сообщили в
ДТП случилось около полуночи, водитель грузовика не выбрал безопасную скорость и в результате не справился с управлением — машина съехала в кювет и наехала на опору ЛЭП.
Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.