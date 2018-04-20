Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Джоли бурно отреагировала на новость о романе Питта
В России построили тягач «Вощина-1»
11 шедевров с кормящими мамами, которые стоит знать
Странное поведение Дюжева вызвало подозрения у поклонников
Калифорния может треснуть пополам
Женщину в Британии осудили за домашнее насилиеДевушка в течение почти четырех лет причиняла бойфренду не только моральный, но и физический вред
Шарлиз Терон рассказала, как набирала 23 кг для роли
Лера Кудрявцева устроила сына на НТВ
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
В деле вдовы Евстигнеева поставлена точка – СМИ
СМИ: Люди из села Грязь поведали о жизни Пугачевой
Собчак в платье с открытыми плечами блистала в Лондоне (фото)
Данила Козловский о Романе Абрамовиче, настоящих леди и хейтерах
Мужчине дважды пересадили лицо
5 ошибок мышления, которые отравляют вам жизнь
В России открывается необычный бордель (фото)
Мошенники нашли новый способ украсть ваши деньги
Фоторепортажи
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
16:30 (мск), источник: Prokazan.ru

В Татарстане водитель грузовика опрокинулся в кювет и погиб

В Чистопольском районе Татарстана накануне 36-летний водитель грузовика MAN опрокинулся в кювет и погиб, об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

ДТП случилось около полуночи, водитель грузовика не выбрал безопасную скорость и в результате не справился с управлением — машина съехала в кювет и наехала на опору ЛЭП.

Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.

Все новости региона
Экс-лидер ОПГ стал новым гендиректором казанского "Рубина"
Песков: США преднамеренно создают трудности с визами для пилотов
Турция забрала свой золотой запас из США
Неразлучные друзья: в Британии лиса подружилась с барсуками
Германия не лидер: паспорт какой страны дает больше преимуществ
Государство «захватывает» рынок пенсионных накоплений
В Британии женщину впервые осудили за домашнее насилие
Схватка слоненка со львами попала на видео
Спорт
Венгер уходит. Уходит эпоха «Арсенал» объявил об историческом событии — по окончании сезона с поста главного тренера уйдет Арсен Венгер
Авто
Бывший глава АВТОВАЗа: я раньше никогда такого не видел Шведское телевидение показало документальный фильм, посвящённый работе шведа Бу Инге Андерссона на посту президента АВТОВАЗа
Кино
Летучая о «Ревизорро»: «Новые ведущие убили мое шоу» Телезвезда не слишком высоко оценила работу Настасьи Самбурской и Ольги Романовской
Hi-Tech
Какие серьезные опасности скрывает ваша клавиатура Врачи и микробиологи рассказали какие микробы живут на наших гаджетах.
Недвижимость
Вице-премьер Хлопонин лишился недвижимости за рубежом
В Крыму запретили строить жилье на берегу моря
Фигурист Жулин решил продать свою квартиру
Море разрушает дома на востоке Англии (видео)
Леди
Как выглядели ведущие модели в начале карьеры и как выглядят сейчас Внешность некоторых манекенщиц заметно изменилась, многие, но далеко не все, похорошели.
Дети
Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь