На улице Иванникова в Калининграде «Шкода» сбила 15-летнего подростка

Инцидент произошёл в четверг, 19 апреля, в 14:00. По данным полиции, 35-летний водитель «Шкоды» допустил наезд на 15-летнего юношу, который пересекал проезжую часть вне перехода. В результате подросток получил телесные повреждения.

Кроме того, в 17:10 на во дворе дома № 56 на улице Артиллерийской десятилетний велосипедист врезался в «Ниссан», которым управлял 41-летний местный житель. Мальчик получил телесные повреждения.

За сутки сотрудники ГИБДД выявили 2809 нарушений ПДД (из них: нарушение правил пешеходами — 46, за нарушение правил проезда пешеходных переходов привлечены к административной ответственности 16 водителей, за нарушение правил пользования мобильным телефоном — 18 и другие). Всего за сутки задержали десять нетрезвых водителей, одного из них повторно.