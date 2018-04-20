В Воронежской области школьница попала в себя из винтовки

Школьница из Россошанского района получила ранение, выстрелив из «воздушки», сообщили местные жители в пятницу, 20 апреля. По словам сельчан, ЧП случилось в понедельник, 16 апреля.

Семиклассница в ходе неосторожного обращения с пневматической винтовкой произвела выстрел, попав себе в область верхнего неба. Школьницу экстренно госпитализировали в областную больницу, где ее прооперировали.

Как отметил глава местного сельского поселения, семья девочки благополучная, школьница — единственный ребенок в семье. «Воздушка» хранилась дома.