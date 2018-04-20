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12:24 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области школьница попала в себя из винтовки

Девочка в больнице.

Школьница из Россошанского района получила ранение, выстрелив из «воздушки», сообщили местные жители в пятницу, 20 апреля. По словам сельчан, ЧП случилось в понедельник, 16 апреля.

Семиклассница в ходе неосторожного обращения с пневматической винтовкой произвела выстрел, попав себе в область верхнего неба. Школьницу экстренно госпитализировали в областную больницу, где ее прооперировали.

Как отметил глава местного сельского поселения, семья девочки благополучная, школьница — единственный ребенок в семье. «Воздушка» хранилась дома.

Как пояснили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области, по данному факту следователями незамедлительно организовано проведение доследственной проверки, выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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