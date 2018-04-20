Водитель мусоровоза погиб в столкновении с КамАЗом на Бердском шоссе

Новое смертельное ДТП произошло на Бердском шоссе. Днем в пятницу, 20 апреля, здесь столкнулись грузовые автомобили МАЗ и КамАЗ.

— Оба грузовика ехали в сторону Новосибирска. Когда водитель МАЗа начал разворачиваться из первой полосы, произошло столкновение. Водитель этого грузовика погиб от полученных травм на месте аварии, — рассказывают в пресс-службе Главного управления МВД по области.

Служба эвакуации «АСТ-54» сообщает, что автомобиль МАЗ принадлежит службе по вызову мусора, а КамАЗ ехал гружённый строительными блоками. От удара оба грузовика выехали на встречную полосу. Водитель МАЗа выпал из кабины и угодил под колёса КамАЗа. У водителя последнего диагностирована травма головы.