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12:24 (мск), источник: Комсомольская правда

Водитель мусоровоза погиб в столкновении с КамАЗом на Бердском шоссе

Грузовики ехали рядом, столкновение произошло во время маневра МАЗа.

Новое смертельное ДТП произошло на Бердском шоссе. Днем в пятницу, 20 апреля, здесь столкнулись грузовые автомобили МАЗ и КамАЗ.

— Оба грузовика ехали в сторону Новосибирска. Когда водитель МАЗа начал разворачиваться из первой полосы, произошло столкновение. Водитель этого грузовика погиб от полученных травм на месте аварии, — рассказывают в пресс-службе Главного управления МВД по области.

Служба эвакуации «АСТ-54» сообщает, что автомобиль МАЗ принадлежит службе по вызову мусора, а КамАЗ ехал гружённый строительными блоками. От удара оба грузовика выехали на встречную полосу. Водитель МАЗа выпал из кабины и угодил под колёса КамАЗа. У водителя последнего диагностирована травма головы.

Ранее «Комсомольская правда» писала о ДТП на Бердском шоссе, в котором погиб водитель Honda Civic. Автомобиль несколько раз перевернулся и упал в кювет. Тело мужчины нашли в 30 метрах от машины.

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