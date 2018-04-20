Водитель мусоровоза погиб в столкновении с КамАЗом на Бердском шоссе
Грузовики ехали рядом, столкновение произошло во время маневра МАЗа.
Грузовики ехали рядом, столкновение произошло во время маневра МАЗа.
Новое смертельное ДТП произошло на Бердском шоссе. Днем в пятницу, 20 апреля, здесь столкнулись грузовые автомобили МАЗ и КамАЗ.
— Оба грузовика ехали в сторону Новосибирска. Когда водитель МАЗа начал разворачиваться из первой полосы, произошло столкновение. Водитель этого грузовика погиб от полученных травм на месте аварии, — рассказывают в
Служба эвакуации «АСТ-54» сообщает, что автомобиль МАЗ принадлежит службе по вызову мусора, а КамАЗ ехал гружённый строительными блоками. От удара оба грузовика выехали на встречную полосу. Водитель МАЗа выпал из кабины и угодил под колёса КамАЗа. У водителя последнего диагностирована травма головы.
Ранее «Комсомольская правда» писала о ДТП на Бердском шоссе, в котором погиб водитель Honda Civic. Автомобиль несколько раз перевернулся и упал в кювет. Тело мужчины нашли в 30 метрах от машины.