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13:43 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже начальника отдела полиции по вопросам миграции задержали за получение взятки

По данным следствия, полицейский получил более 30 тыс рублей.

Начальника отдела по вопросам миграции полиции в Воронеже заподозрили в получении взятки, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону в пятницу. 20 апреля. По данным силовиков, полицейский получил деньги и иное имущество на общую сумму 30 тыс. рублей.

Деньги начальнику отдела миграции передала жительница Воронежа. Полицейский встретился с женщиной в Советском районе города в среду, 18 апреля. Вознаграждение начальник получил за «способствование в обеспечении беспрепятственного и ускоренного предоставления иностранному гражданину разрешения на временное проживание».

После получения взятки полицейского задержали сотрудники СК и УФСБ по Воронежской области. Следователи СК осмотрели место происшествия и изъяли полученные подозреваемым деньги. Уголовное дело в отношении начальника возбудили по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Расследование уголовного дела продолжается.

В ГУ МВД России по региону начали служебную проверку. Если вина полицейского будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

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