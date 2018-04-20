В Воронеже начальника отдела полиции по вопросам миграции задержали за получение взятки

Начальника отдела по вопросам миграции полиции в Воронеже заподозрили в получении взятки, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону в пятницу. 20 апреля. По данным силовиков, полицейский получил деньги и иное имущество на общую сумму 30 тыс. рублей.

Деньги начальнику отдела миграции передала жительница Воронежа. Полицейский встретился с женщиной в Советском районе города в среду, 18 апреля. Вознаграждение начальник получил за «способствование в обеспечении беспрепятственного и ускоренного предоставления иностранному гражданину разрешения на временное проживание».

После получения взятки полицейского задержали сотрудники СК и УФСБ по Воронежской области. Следователи СК осмотрели место происшествия и изъяли полученные подозреваемым деньги. Уголовное дело в отношении начальника возбудили по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Расследование уголовного дела продолжается.