В Воронеже начальника отдела полиции по вопросам миграции задержали за получение взятки
По данным следствия, полицейский получил более 30 тыс рублей.
По данным следствия, полицейский получил более 30 тыс рублей.
Начальника отдела по вопросам миграции полиции в Воронеже заподозрили в получении взятки, сообщила
Деньги начальнику отдела миграции передала жительница Воронежа. Полицейский встретился с женщиной в Советском районе города в среду, 18 апреля. Вознаграждение начальник получил за «способствование в обеспечении беспрепятственного и ускоренного предоставления иностранному гражданину разрешения на временное проживание».
После получения взятки полицейского задержали сотрудники СК и УФСБ по Воронежской области. Следователи СК осмотрели место происшествия и изъяли полученные подозреваемым деньги. Уголовное дело в отношении начальника возбудили по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Расследование уголовного дела продолжается.
В ГУ МВД России по региону начали служебную проверку. Если вина полицейского будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.