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14:22 (мск), источник: Newsroom24.ru

Отлетевшая от «КамАЗа» рессора ранила автомобилистку в Арзамасе

Пострадавшая обратилась в больницу.

Отлетевшая от «КамАЗа» рессора ранила автомобилистку в Арзамасе. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

ДТП произошло в час дня 19 апреля на улице 9 Мая. Мужчина 1995 г. р. (водительский стаж пять лет), управляя автомобилем «КамАЗ» с полуприцепом, допустил выброс рессоры передней оси. Рессора попала в автомобиль «Пежо».

В результате происшествия пострадала водитель иномарки — женщина 1974 г. р. Она самостоятельно обратилась в больницу с ушибами и ссадинами. В госпитализации пострадавшая не нуждалась.

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