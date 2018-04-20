Отлетевшая от «КамАЗа» рессора ранила автомобилистку в Арзамасе
Пострадавшая обратилась в больницу.
Пострадавшая обратилась в больницу.
Отлетевшая от «КамАЗа» рессора ранила автомобилистку в Арзамасе. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и
ДТП произошло в час дня 19 апреля на улице 9 Мая. Мужчина 1995 г. р. (водительский стаж пять лет), управляя автомобилем «КамАЗ» с полуприцепом, допустил выброс рессоры передней оси. Рессора попала в автомобиль «Пежо».
В результате происшествия пострадала водитель иномарки — женщина 1974 г. р. Она самостоятельно обратилась в больницу с ушибами и ссадинами. В госпитализации пострадавшая не нуждалась.