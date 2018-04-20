Отлетевшая от «КамАЗа» рессора ранила автомобилистку в Арзамасе. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

ДТП произошло в час дня 19 апреля на улице 9 Мая. Мужчина 1995 г. р. (водительский стаж пять лет), управляя автомобилем «КамАЗ» с полуприцепом, допустил выброс рессоры передней оси. Рессора попала в автомобиль «Пежо».