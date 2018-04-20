Мать белоруса с пропавшего корабля «Восток»: экипаж мог оказаться в плену

Источник: Sputnik.by

Мать белоруса, который находился на борту исчезнувшего корабля «Восток», Ирина Шаврина предполагает, что экипаж мог попасть в плен.

Ведь фактов, подтверждающих гибель судна, нет. До сих пор не найдены ни судно, ни тела погибших, ни личные вещи моряков. Не обнаружили также нефтяного пятна на месте ЧП.

А недавно масло в огонь сомнений родных подлил тот факт, что система отслеживания положения судов зафиксировала в феврале судно под названием «Восток» в водах Ла-Манша, которое двигалось со скоростью 7,5 узлов. У родственников затеплилась надежда — а вдруг это «Восток», пропавший в Японском море?

Расследование продолжается

С момента трагедии в Японском море прошло почти три месяца. Корабль «Восток», на борту которого находились 20 человек, включая уроженца Гомельской области Александра Каранкевича, утром 25 января подал сигнал о бедствии, а затем перестал выходить на связь.

Спасательная операция длилась несколько дней. Но на месте предполагаемого исчезновения были найдены только два плота.

Расследование исчезновения корабля и экипажа ведется до сих пор. Поэтому статус членов экипажа судна «Восток» пока не определен.

Но родные пропавших моряков верят, что они все еще живы. И находят немало аргументов, которые могут подтвердить их версию.

На скриншоте карты видно, что судно с таким названием было обнаружено в районе Ла-Манша Корейский автоответчик.

Самым удивительным фактом является тот, что мобильные телефоны некоторых членов экипажа продолжают работать.

Сначала идут гудки, а после включается автоответчик, который говорит на корейском языке. Родные пропавших даже сделали аудиозаписи, но в СК их принимать во внимание не хотят.

«В Следственном комитете мне сказали, что они сделали запросы в сотовые компании, и им ответили, что после 22 января ни на один телефон вызовы не поступали», — отмечает Ирина Шаврина.

Не могут найти ответы родные моряков и на другие вопросы. Почему в месте ЧП не найден аварийный буй корабля? Не обнаружен ни один спасательный круг, ни жилет. Нет ни личных вещей экипажа, ни бытового мусора.

Читайте также Мама белоруса с пропавшего корабля «Восток»: даже похоронить не могу

«На борту было четыре плота, двое из которых не найдены, и о них даже не вспоминают. На судне было много бочек с маслом… Но в СК мне ответили, что были очень плохие погодные условия, поэтому ничего не подняли, кроме плотов», — рассказывает Sputnik Ирина Шаврина.

Кроме того, в месте трагедии не было обнаружено нефтяного пятна. Но как отмечают специалисты, это не показатель. Его могло смыть течением или же оно смешалось и растворилось водой.

«Восток» и Ла-Манш

В феврале у родных пропавших появилась надежда, что ребята спаслись.

СМИ сообщили, что система отслеживания положения судов неожиданно зафиксировала в водах Ла-Манша объект под названием «Восток». Причем с указанием точных координат. Было видно, что корабль двигается, а не стоит на месте.

Однако никаких пояснений по этому поводу родные не получили.

Еще один фрагмент скриншота с координатами судна «Восток», который предоставили родственники исчезнувшего экипажа.

По их мнению, есть и другие нестыковки в расследовании. Например, СМИ писали, что через полчаса после ЧП на место вернулось судно «Арка 34». Однако ни тонущего «Востока», ни экипажа там не увидели.

В СК сообщили, что корабль был в 12 часах пути от «Востока» и физически не мог оказаться в том месте.

«Еще в четыре часа утра второй помощник капитана звонил своей жене и говорил, что все нормально, идем тихим ходом. То есть ничего не предвещало беды, и вдруг все случилось. Не странно ли?» — задается вопросом Ирина.

Пропавшие корабли.

У родственников моряков две версии произошедшего. Одна из них — что экипаж может быть жив и находиться в плену. В первом случае это может произойти, если судно провозило нелегальный груз. У родных есть предположение, что возможно такой груз мог быть на судне.

«Потому что тральный Виктора Зеслер говорил своей матери, что на судно грузили неизвестный груз. И он высказал свое недовольство капитану, что их не пропустит таможня, на что капитан ответил, что их пропустят в Холмске, о чем якобы уже договорились», — рассказывает Ирина Шаврина.

Александр Каранкевич на судне «Восток» проработал не очень долго — но эта работа ему нравилась.

Груз могли захватить те, кто знал о нем. Именно они и держат парней в плену, считают родные моряков.

В водах Японского моря прежде было немало случаев захвата пароходов. Родственники просят власти начать поиски моряков в КНДР и Южной Корее.

Есть и еще одна версия, что от судна могли умышленно избавится судовладельцы. У родных есть информация, что накануне пропажи фирма собиралась купить новый корабль, но что-то пошло не так.

«Наша версия такая, что судно могли специально якобы утопить, чтобы получить страховку», — говорит Ирина.

Белоруска приводит доводы. После ЧП буй корабля должен работать не менее пяти суток. Но он подал сигнал SOS только один раз, после чего пропал.

Более того, сигнал должны были зафиксировать все суда, находящиеся в море, но ни одному из них он так и не поступил.

«Они могли просто сбросить радиобуй и отключить спутник. И тогда парохода не видно, его невозможно отследить», — отмечает женщина.

Родные моряков считают, что у экипажа могла быть договоренность отсидеться какое-то время, пока не будет выплачена внушительного размера страховка. Или же их взяли в плен.

Сам руководитель фирмы Станислав Мальчевский говорил журналистам, что корабль мог обледенеть, поэтому и затонул.

Родные Александра надеются на то, что он может быть жив и нуждается в помощи Контрабанда и ясновидящие.

У российских СМИ есть иные сведения о произошедшем. Писали, что весь бизнес по добыче морепродуктов на Сахалине нечистый. Якобы фирма «ДВ-Флот» подконтрольна местному бизнесмену Олегу Кану, которого называют «крабовым королем». По данным СМИ, предприниматель нередко уклоняется от уплаты налогов, занижает таможенную стоимость и провозит контрабанду.

«Родственники в разных городах обращались к ясновидящим. Не подумайте, что мы сумасшедшие. Все они говорят одно и то же — что люди живы, и они вернутся — когда, не говорят. А также, что здесь замешаны большие деньги», — отмечает Ирина Шаврина.

Страхи.

Родные пропавших бояться, что дело об исчезновении корабля «замнут», а парни не получат помощи.

«Следователи сказали, что даже судебного разбирательства не будет, так как обвинили капитана, что он неправильно повел судно. Но поскольку он якобы погиб вместе с командой, то следствие закроют. И искать доказательства никто не будет: нецелесообразно. А экспертизу судна делают по документации, а там у них все нормально будет. Страховку за судно компания хорошую получит, а люди им по барабану», — считает Ирина Шаврина.

Родственники пропавших отмечают, что их обманули даже с обещанной компенсацией, которую должна была выплатить фирма «ДВ-флот».

«До сегодняшнего дня не объявлен траур по экипажу, никаких разговоров о выплате денежных средств родственникам не ведется. Кроме того, экипаж должен был получить заработанные за многие месяцы деньги. Трудовых договоров с компанией родственники не видели. Материальная поддержка семьям не оказывается. Родственники вынуждены обращаться к психологам в частном порядке», — говорит белоруска.

Родные пропавших уже обратились в администрацию российского президента Владимира Путина. Ответ им должен прийти до 21 апреля.

Одно из последних фото Александра, которое он прислал маме, было сделано в Корее Фейк о «Востоке».

Sputnik попросил прокомментировать информацию независимого эксперта — инструктора высшей категории Британской Королевской яхтенной ассоциации Александра Гуськова.

По его мнению, скриншот карты, которую опубликовали СМИ с якобы обнаруженным судном «Восток» — фотошоп и ничего с реальностью не имеет.

«Есть множество разных организаций, которые занимаются сбором данных о местоположении судов. Одна из самых популярных — MarineTraffic. Так вот фотографии, которые были опубликованы, похожи на скриншоты с MarineTraffic, но только отредактированные», — отметил Александр.

«Со слов журналистов не понятно, как точно называлось судно — “Дальний Восток” или просто “Восток”. Они, видимо, переписывали и не очень понимали, о чем идет речь. Там указано, что корабль следует в Татарский пролив. Это просто какие-то случайные координаты», — добавил эксперт.

Специалист убежден: все эти сведения — чистой воды фейк от журналистов, которые дали ложную надежду родственникам пропавших.

Более того, эксперт обращает внимание на то, что на карте указано лишь то, что судно называется «Восток». В то время как в международном морском реестре числится, как минимум, 15 кораблей с таким же именем.

Да и не смог бы корабль чисто физически проплыть путь за такой короткий промежуток времени.

«Конечно, нет. Ведь один только проход через Суэцкий канал занимает около недели. И без агента пройти его нельзя. Судовладелец должен был заключить договор. Никто без судовладельца заключать этот договор ни за какие деньги не будет. Это просто нереально. Да и где судно возьмет столько топлива на такой большой путь?» — отмечает Александр.

Специалист находит простое объяснение и другим непонятным, по мнению родственников, вещам.

Аварийный буй корабля, о котором говорит Ирина, мог и не всплыть, потому что обычно его закрепляют на корпусе судна.

При аварии его должны были выбросить за борт. Но если этого не сделали, он и не должен был подавать больше одного сигнала.

«То, что плоты всплыли, — это нормальная ситуация. Видимо, на судне были хорошие самонадувные плоты. То есть судно было оборудовано под все международные стандарты», — говорит он.

Что касается автоответчика на корейском языке, который отвечает на телефонах пропавших моряков, то тут тоже все просто. Телефоны были подключены к роумингу. При отключении аппарата обычно идут длинные гудки, а после отвечает оператор мобильной связи последнего местонахождения. В данном случае — корейский. Ведь корабль шел из Донгхэ на Сахалин.