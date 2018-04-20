Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ММКФ-2018: лучшие наряды церемонии открытия
Что будет, если «закончились права»
Мамы в соцсетях возмутились попыткам запретить провозить детей в колясках в метро
Япония заявила протест России
В России открывается необычный бордель (фото)
Запад забил автогол. Россияне откажутся от импортных товаров Укрепление курсов валют может изменить предпочтения российских потребителей
Израиль планирует уничтожить российские С-300
Глава Франции выдвинул обвинение России
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Вдова Евстигнеева осталась без жилья – СМИ
СМИ: Люди из села Грязь поведали о жизни Пугачевой
Ольга Бузова расплакалась, вспоминая о бывшем муже
ММКФ-2018: лучшие наряды церемонии открытия
Алкоголь оказался опаснее, чем думали
Госдума собирается запретить американские лекарства (список)
Новая российская ракета поражает воображение
Раскрыта крупнейшая мировая афера
Фоторепортажи
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
12:39 (мск), источник: Tengrinews

Пропавшие родители в Астане посещали букмекерские конторы — ДВД

Пропавшие родители троих детей в Астане посещали букмекерские и компьютерные клубы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

Источник: Tengrinews

«В результате проведенных полицейскими оперативно-разыскных мероприятий установлено местонахождение 32-летних жителей Астаны. В настоящее время родители детей доставлены в территориальное УВД для дачи пояснения. По их словам, они посещали букмекерские и компьютерные клубы», — прокомментировали в пресс-службе ДВД.

Полицейские установили, что в отношении них никаких противоправных действий совершенно не было. На поиски их был ориентирован личный состав ДВД Астаны, Алматы и областных ДВД. Ранее в социальных сетях распространилась информация о пропаже родителей троих детей.

По сообщениям пользователей Instagram, оба родителя пропали 12 апреля 2018 года. Также отмечается, что 32-летняя женщина около 14.00 часов вышла из дома, отвела среднюю дочь в центр развития, но домой так и не вернулась. 31-летний мужчина якобы пропал примерно в 11.00. Супруги предположительно воспитывают годовалого ребенка и двух девочек не старше семи лет.

Все новости региона
В Казахстане открывается новая чайная фабрика
В СК уточнили число погибших при пожаре в «Зимней вишне»
Советник Трампа назвал условия улучшения отношений с Россией
Коста-Рика отменяет визы для россиян
Асад вернул Франции орден Почетного легиона
Назван способ избежать смерти от инфаркта
СМИ: в российских самолетах появятся стоячие места
Схватка слоненка со львами попала на видео
Спорт
Сборная России проиграла шведам в первом матче Воробьева Игра в Ярославле стала дебютной не только для тренеров, но и для ряда хоккеистов
Авто
Тест самого загадочного вездехода СССР Сборку этого вездехода прекратили в 1991 году с развалом Советского Союза. Но часть оборудования машины до сих пор засекречена, потому что «Синие птицы» еще в строю — заменить их нечем. Нам повезло поездить на ЗИЛ-49061, чудом попавшем в частные руки
Кино
Безрукова, Кожевникова, Михалковы и Табаков: открытие ММКФ 2018 Никита Михалков открыл юбилейный Московский международный кинофестиваль, поблагодарил британских коллег, которые приехали в Россию и «не побоялись тут быть отравленными», и посмертно наградил Олега Табакова
Hi-Tech
Онлайн-магазины примут телефонные номера вместо банковских карт Новация увеличит объем безналичных платежей и стимулирует интернет-торговлю.
Недвижимость
В каких странах есть недвижимость у чиновников и депутатов
Выплачивать страховку будут только при полной потере жилья
5 городов, где недвижимость стремительно дорожает
В России хотят ввести ограничение на регистрацию в квартирах и домах
Леди
Как выглядели ведущие модели в начале карьеры и как выглядят сейчас Внешность некоторых манекенщиц заметно изменилась, многие, но далеко не все, похорошели.
Дети
Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь