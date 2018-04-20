Пропавшие родители в Астане посещали букмекерские конторы — ДВД

Источник: Tengrinews

«В результате проведенных полицейскими оперативно-разыскных мероприятий установлено местонахождение 32-летних жителей Астаны. В настоящее время родители детей доставлены в территориальное УВД для дачи пояснения. По их словам, они посещали букмекерские и компьютерные клубы», — прокомментировали в пресс-службе ДВД.

Полицейские установили, что в отношении них никаких противоправных действий совершенно не было. На поиски их был ориентирован личный состав ДВД Астаны, Алматы и областных ДВД. Ранее в социальных сетях распространилась информация о пропаже родителей троих детей.