Пропавшие родители в Астане посещали букмекерские конторы — ДВД
Пропавшие родители троих детей в Астане посещали букмекерские и компьютерные клубы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Пропавшие родители троих детей в Астане посещали букмекерские и компьютерные клубы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
«В результате проведенных полицейскими
Полицейские установили, что в отношении них никаких противоправных действий совершенно не было. На поиски их был ориентирован личный состав ДВД Астаны, Алматы и областных ДВД. Ранее в социальных сетях распространилась информация о пропаже родителей троих детей.
По сообщениям пользователей Instagram, оба родителя пропали 12 апреля 2018 года. Также отмечается, что 32-летняя женщина около 14.00 часов вышла из дома, отвела среднюю дочь в центр развития, но домой так и не вернулась. 31-летний мужчина якобы пропал примерно в 11.00. Супруги предположительно воспитывают годовалого ребенка и двух девочек не старше семи лет.