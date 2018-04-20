Омские подростки пытались поджечь пластик в ДК «Рубин»
После того, как их выпроводили на улицу, пожаловались, что их избил охранник.
После того, как их выпроводили на улицу, пожаловались, что их избил охранник.
Накануне в паблике «Инцидент Омск» появился пост от родственников одного из завстегдатаев ДК «Рубин». Автор пожаловался, что его
Вторую часть поведала охрана дворца культуры. Как выяснилось, большие группы подростков из неблагополучных семей целыми днями слоняются по «Рубину» — в основном
Охранник схватил за рукав одного из дебоширов и вывел на улицу.
— Через время в ДК прибежала нетрезвая женщина, предположительно мать одного из подростков, она начала ругаться с сотрудниками охраны. А потом заявила, что будет жаловаться, и потребовала бумагу. Ей выдали бумагу и ручку, она начала
Как оказалось, воюют подростки с охраной ДК уже давно. Периодически пьяные компании крушат имущество «Рубина» — расписывают стены черной краской, забивают унитазы бумагой. Недавно их поймали, когда они поджигали пластик в туалете.
В инциденте разбирается полиция, а в ДК задумались над пропускной системой по карточкам.