Омские подростки пытались поджечь пластик в ДК «Рубин»

Накануне в паблике «Инцидент Омск» появился пост от родственников одного из завстегдатаев ДК «Рубин». Автор пожаловался, что его брата-подростка без объяснения причин избил охранник. Комментаторы почти сразу заподозрили, что им рассказали не всю историю.

Вторую часть поведала охрана дворца культуры. Как выяснилось, большие группы подростков из неблагополучных семей целыми днями слоняются по «Рубину» — в основном из-за того, что там есть бесплатный Wi-Fi. В день, когда произошел описанный инцидент, юные посетители, по предварительным данным, были под воздействием наркотиков. Они шумно проводили время, мешая другим посетителям. Когда к ним подошел охранник и поинтересовался, когда они собираются по домам, начали материть его и грозить увольнением.

Охранник схватил за рукав одного из дебоширов и вывел на улицу.

— Через время в ДК прибежала нетрезвая женщина, предположительно мать одного из подростков, она начала ругаться с сотрудниками охраны. А потом заявила, что будет жаловаться, и потребовала бумагу. Ей выдали бумагу и ручку, она начала что-то писать. От женщины сильно разило алкоголем. К сожалению, дежурившая смена не вызвала полицию, хотя стоило это сделать, — рассказал начальник службы безопасности Дмитрий Степанов.

Как оказалось, воюют подростки с охраной ДК уже давно. Периодически пьяные компании крушат имущество «Рубина» — расписывают стены черной краской, забивают унитазы бумагой. Недавно их поймали, когда они поджигали пластик в туалете.