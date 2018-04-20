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13:04 (мск), источник: Кубань 24

В Краснодаре после платной медпомощи умерла пациентка

Сотрудников НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Краснодар» ОАО «РЖД» подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни.

Источник: Кубань 24

По версии следствия, в июле 2016 уроженка Краснодарского края обратилась за платной медицинской помощью в НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Краснодар» ОАО «РЖД». Ей поставили диагноз «закрытый субкапитальный перелом левобедренной кости со смещением отломков».

В соответствии с договором пациентке планировали провести оперативное лечение. Одним из этапов являлась предоперационная подготовка толстого кишечника.

Медицинская сестра при выполнении процедуры допустила технический дефект — было причинено ятрогенное повреждение (перфорация) задней стенки прямой кишки наконечником клизмы. Это привело к последующим осложнениям здоровья пациентки и ее смерти.

«Этих последствий можно было избежать, при условии надлежащего и оперативного исполнения сотрудниками больницы своих профессиональных обязанностей», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Южного СУТ СК РФ.

Уголовное дело возбудили по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и установления лиц, причастных к данному преступлению. Расследование уголовного дела продолжается.

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