Рудников проиграл суд по иску о лишении депутатского мандата из-за грин-карты США
Центральный районный суд Калининграда отказал в удовлетворении административного иска Игоря Рудникова к облдуме, которая лишила его депутатских полномочий
Центральный районный суд Калининграда отказал в удовлетворении административного иска Игоря Рудникова к облдуме, которая лишила его депутатских полномочий
Решение регионального парламента было признано законным.
Депутаты Калининградской областной Думы лишили находящегося под арестом и следствием Игоря Рудникова депутатского статуса в конце ноября 2017 года. Причиной для этого решение стало наличие у Рудников вида на жительство в США. Посольство этой страны подтвердило, что у
В начале марта 2018 года главное управление Следственного комитета России возбудило в отношении