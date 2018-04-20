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12:53 (мск), источник: Новый Калининград

Рудников проиграл суд по иску о лишении депутатского мандата из-за грин-карты США

Центральный районный суд Калининграда отказал в удовлетворении административного иска Игоря Рудникова к облдуме, которая лишила его депутатских полномочий из-за наличия у него грин-карты США. Такое решение в пятницу, 20 апреля, вынес судья Владимир Эльзессер, сообщает из зала суда корреспондент «Нового Калининграда».

Источник: Новый Калининград

Решение регионального парламента было признано законным.

Депутаты Калининградской областной Думы лишили находящегося под арестом и следствием Игоря Рудникова депутатского статуса в конце ноября 2017 года. Причиной для этого решение стало наличие у Рудников вида на жительство в США. Посольство этой страны подтвердило, что у экс-депутата есть грин-карта.

В начале марта 2018 года главное управление Следственного комитета России возбудило в отношении экс-депутата Калининградской областной Думы Игоря Рудникова уголовное дело за сокрытие вида на жительства в США.

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