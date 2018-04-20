Рудников проиграл суд по иску о лишении депутатского мандата из-за грин-карты США

Депутаты Калининградской областной Думы лишили находящегося под арестом и следствием Игоря Рудникова депутатского статуса в конце ноября 2017 года. Причиной для этого решение стало наличие у Рудников вида на жительство в США. Посольство этой страны подтвердило, что у экс-депутата есть грин-карта.