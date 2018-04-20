На воронежской остановке умер мужчина
Причина смерти выясняется.
Причина смерти выясняется.
Сегодня, 20 апреля, примерно в 12.00 к остановке «Политехнический институт» приехали машины полиции и скорой помощи. Оперативные службы зафиксировали смерть мужчины, которому на вид 50−60 лет.
Как рассказывают очевидцы, он сидел на скамейке у киоска. В
…Совсем рядом продолжается жизнь: суетятся те, кто ждет автобуса, заливается гармонист, сидящий у перехода, студенты пьют кофе у банкоматов. А полицейский накрывает тело черным пакетом.