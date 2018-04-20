На воронежской остановке умер мужчина

Сегодня, 20 апреля, примерно в 12.00 к остановке «Политехнический институт» приехали машины полиции и скорой помощи. Оперативные службы зафиксировали смерть мужчины, которому на вид 50−60 лет.

Как рассказывают очевидцы, он сидел на скамейке у киоска. В какой-то момент ему стало плохо. Точную причину смерти еще предстоит выяснить правоохранителям.