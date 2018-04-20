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12:26 (мск), источник: Комсомольская правда

На воронежской остановке умер мужчина

Причина смерти выясняется.

Сегодня, 20 апреля, примерно в 12.00 к остановке «Политехнический институт» приехали машины полиции и скорой помощи. Оперативные службы зафиксировали смерть мужчины, которому на вид 50−60 лет.

Как рассказывают очевидцы, он сидел на скамейке у киоска. В какой-то момент ему стало плохо. Точную причину смерти еще предстоит выяснить правоохранителям.

…Совсем рядом продолжается жизнь: суетятся те, кто ждет автобуса, заливается гармонист, сидящий у перехода, студенты пьют кофе у банкоматов. А полицейский накрывает тело черным пакетом.

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