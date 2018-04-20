Гранату времён ВОВ нашли в Ангарске
В Ангарске 18 апреля 2018 года мужчина при проведении земляных работ в 252 квартале нашёл предмет, внешне похожий на гранату.
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В Ангарске 18 апреля 2018 года мужчина при проведении земляных работ в 252 квартале нашёл предмет, внешне похожий на гранату.
Ангарчанин сразу же сообщил об этом в полицию. Кинологи и взрывотехники выяснили, что это граната Ф-1 времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает управление Росгвардии Иркутской области ВКонтакте 20 апреля.
На взрывчатке имелись следы сильной коррозии. Сотрудники