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13:17 (мск), источник: Baikal-info.ru

Гранату времён ВОВ нашли в Ангарске

В Ангарске 18 апреля 2018 года мужчина при проведении земляных работ в 252 квартале нашёл предмет, внешне похожий на гранату.

Ангарчанин сразу же сообщил об этом в полицию. Кинологи и взрывотехники выяснили, что это граната Ф-1 времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает управление Росгвардии Иркутской области ВКонтакте 20 апреля.

На взрывчатке имелись следы сильной коррозии. Сотрудники инженерно-технической группы Росгвардии транспортировали боеприпас в специальном взрывозащитном контейнере на полигон и уничтожили накладным зарядом. По факту обнаружения взрывоопасных предметов проводится проверка.

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