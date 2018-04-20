На Среднем Урале высокопоставленный полицейский попал в аварию и сбежал с места ДТП

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Свердловской области, инцидент произошел вечером 18 апреля на улице Карла Маркса. По предварительным данным, подполковник 1970 года рождения в гражданской одежде, управляя личной автомашиной «Тойота», допустил наезд на шлагбаум и устройство запирания переезда, после чего покинул место происшествия.

«Сотрудники полиции по сообщению железнодорожников оперативно установили личность нарушителя. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Инспекторы ГИБДД завели в отношении него административное делопроизводство по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ — невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. По данному факту руководством ОВД Каменска-Уральского проводится служебная проверка, принято решение об увольнении подполковника из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и о привлечении к дисциплинарной ответственности за упущения в работе с личным составом непосредственного руководителя подозреваемого», — прокомментировал ситуацию официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.