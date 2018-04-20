В Челябинске тяжелая техника раздавила 557 единиц игорного оборудования

Игровые аппараты, системные блоки и другие предметы незаконной игорной деятельности ранее были изъяты сотрудниками полиции в ходе проведенных мероприятий в Южноуральске, Миассе и Чебаркуле.

«Под наблюдением специальной комиссии в состав которой входят сотрудники полиции и судебные приставы, изъятое незаконное игровое оборудование уничтожено с помощью тяжелой техники, предоставленной поверенной организацией территориального управления Росимущества по Челябинской области», — рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального полицейского Главка.