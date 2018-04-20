Серьезный пожар в Магнитогорске: один погиб, двое пострадали

Горела квартира на шестом этаже высотки. В огне погиб мужчина, двое человек серьезно пострадали и находятся в больнице.

Как сообщает официальное сообщество группы охранных предприятий «Право роста» ВКонтакте, сгоревшая квартира была «притоном для бомжей».

В пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области агентству «Урал-пресс-информ» рассказали, что пожарные эвакуировали из жилого дома 28 человек.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в 16 часов 18 минут. Огнеборцы прибыли на место происшествия спустя четыре минуты. Примерно через час последствия пожара были полностью ликвидированы.

Пламя уничтожило вещи, мебель, повредило стены квартиры и лестничную клетку возле входной двери.