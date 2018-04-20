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13:22 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии пропавшую 88-летнюю Авдотью Замятину нашли мертвой

Об этом сообщили волонтеры.

В Салавате нашли тело 88-летней Авдотьи Замятиной. Женщина ушла из дома еще 11 апреля и не вернулась. Как ранее сообщали родственники и волонтеры, пенсионерка страдала потерей памяти. Вероятно, она заблудилась и замерзла. Первые ориентировки появились в соцсетях.

Авдотью нашли мертвой сегодня 19 апреля. Все это время, целую неделю, ее искали полицейские и волонтеры. Поисковики посчитали нужным не вдаваться в подробности и не сообщать, где именно ее обнаружили.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования семье погибшей.

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