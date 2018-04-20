В Башкирии пропавшую 88-летнюю Авдотью Замятину нашли мертвой
Об этом сообщили волонтеры.
Об этом сообщили волонтеры.
В Салавате нашли тело 88-летней Авдотьи Замятиной. Женщина ушла из дома еще 11 апреля и не вернулась. Как ранее сообщали родственники и волонтеры, пенсионерка страдала потерей памяти. Вероятно, она заблудилась и замерзла. Первые ориентировки появились в соцсетях.
Авдотью нашли мертвой сегодня 19 апреля. Все это время, целую неделю, ее искали полицейские и волонтеры. Поисковики посчитали нужным не вдаваться в подробности и не сообщать, где именно ее обнаружили.
«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования семье погибшей.