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16:43 (мск), источник: Нижегородская правда

Начальника колонии осудили за безделье осужденных

«Сидельцы» не работали, потому что не хотели.

Колонию, в которой нашли нарушения, называет прокуратура Нижегородской области: ИК-20 в Лукоянове. При прокурорской проверке выяснилось, что 80 процентов трудоспособных осуждённых не работают. Производство в колонии не развивается, потому что часть осуждённых не желает трудиться.

Отказ осуждённого от работы — злостное нарушение, однако проверяющие прошли к выводу, что администрация надлежащую воспитательную работу с такими осуждёнными не проводит, меры воздействия не применяет. Более того, прокуратура ранее требовала привлечь осуждённых, не вышедших на работу, к ответственности, но это не было сделано.

Прокуратура внесла представление начальнику регионального ГУФСИН и направила в Лукояновский районный суд постановление о привлечении начальника колонии к административной ответственности за неисполнение законных требований прокурора.

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