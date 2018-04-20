Начальника колонии осудили за безделье осужденных

Колонию, в которой нашли нарушения, называет прокуратура Нижегородской области: ИК-20 в Лукоянове. При прокурорской проверке выяснилось, что 80 процентов трудоспособных осуждённых не работают. Производство в колонии не развивается, потому что часть осуждённых не желает трудиться.

Отказ осуждённого от работы — злостное нарушение, однако проверяющие прошли к выводу, что администрация надлежащую воспитательную работу с такими осуждёнными не проводит, меры воздействия не применяет. Более того, прокуратура ранее требовала привлечь осуждённых, не вышедших на работу, к ответственности, но это не было сделано.