В одной из деревень Татарстане ввели карантин из-за бешенства животных
Указом президента Татарстана Рустама Минниханова в деревне Тойгильды Буинского района республики был установлен карантин
Указом президента Татарстана Рустама Минниханова в деревне Тойгильды Буинского района республики был установлен карантин
Карантин могут отменить, когда с момента последнего выявленного случая заболевания пройдет два месяца. При условии, что в населенном пункте проведут все необходимые мероприятия.
Пока же в деревне запрещено продавать и вывозить домашних животных, отлавливать диких животных для дальнейшего их расселения на других территориях. Также нельзя вывозить за пределы населенного пункта специально дезинфецированные шерсть, шкуры от здоровых животных.
Кроме этого, в числе прочего запрещено резать больных или подозрительных животных на мясо, продавать молоко от больных особей, продавать и использовать в пищу без установленной пастеризации молоко от здоровых животных.