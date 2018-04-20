В одной из деревень Татарстане ввели карантин из-за бешенства животных

Источник: Комсомольская правда

Карантин могут отменить, когда с момента последнего выявленного случая заболевания пройдет два месяца. При условии, что в населенном пункте проведут все необходимые мероприятия.

Пока же в деревне запрещено продавать и вывозить домашних животных, отлавливать диких животных для дальнейшего их расселения на других территориях. Также нельзя вывозить за пределы населенного пункта специально дезинфецированные шерсть, шкуры от здоровых животных.