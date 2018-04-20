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13:39 (мск), источник: Комсомольская правда

В одной из деревень Татарстане ввели карантин из-за бешенства животных

Указом президента Татарстана Рустама Минниханова в деревне Тойгильды Буинского района республики был установлен карантин из-за заболевания бешенством животных.

Источник: Комсомольская правда

Карантин могут отменить, когда с момента последнего выявленного случая заболевания пройдет два месяца. При условии, что в населенном пункте проведут все необходимые мероприятия.

Пока же в деревне запрещено продавать и вывозить домашних животных, отлавливать диких животных для дальнейшего их расселения на других территориях. Также нельзя вывозить за пределы населенного пункта специально дезинфецированные шерсть, шкуры от здоровых животных.

Кроме этого, в числе прочего запрещено резать больных или подозрительных животных на мясо, продавать молоко от больных особей, продавать и использовать в пищу без установленной пастеризации молоко от здоровых животных.

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