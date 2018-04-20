Сотрудник крымского ДПС стал фигурантом уголовного дела за лже-протокол

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД. Кроме того, полицейский стал фигурантом уголовного дела, расследуемого Красногвардейским межрайонным Следкомом.

«Согласно материалам проверки, инспектор ДПС одного из подразделений, внес в постановление по делу об административном правонарушении заведомо ложные сведения о том, что указанное административное правонарушение, предусмотренное ч.2 ст. 12.9 КоАП РФ (превышение установленной скорости) совершила гражданка, которая в автомобиле не находилась», — говорится в сообщении МВД РК.