Два человека погибли в результате аварии на ЕКАДе
Страшная авария произошла сегодня утром на Екатеринбургской кольцевой автодороге.
Страшная авария произошла сегодня утром на Екатеринбургской кольцевой автодороге.
В районе Челябинского тракта столкнулись фура, «Газель» и легковой автомобиль. Последний буквально превратился в груду металла под колесами грузовика, у «Газели» разбита кабина. По предварительным данным, в аварии погибли водитель и пассажиры легкового автомобиля. Еще несколько человек госпитализированы с тяжелыми травмами.
Причины ДТП выясняются, а ЕКАД встал в пробку. Затор среди трамваев образовался сегодня утром на улице Татищева. Как сообщают очевидцы, машина Daewoo Nexia снесла ограждение и вылетела на трамвайные пути.
По данным ГИБДД, причиной заноса могла стать мокрая дорога. Движение трамваев было парализовано более чем на час. Автомобиль с путей убирали с помощью крана.