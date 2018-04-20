Два человека погибли в результате аварии на ЕКАДе

Источник: Вести - Екатеринбург

В районе Челябинского тракта столкнулись фура, «Газель» и легковой автомобиль. Последний буквально превратился в груду металла под колесами грузовика, у «Газели» разбита кабина. По предварительным данным, в аварии погибли водитель и пассажиры легкового автомобиля. Еще несколько человек госпитализированы с тяжелыми травмами.

Причины ДТП выясняются, а ЕКАД встал в пробку. Затор среди трамваев образовался сегодня утром на улице Татищева. Как сообщают очевидцы, машина Daewoo Nexia снесла ограждение и вылетела на трамвайные пути.