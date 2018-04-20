В центре Кишинева горит бизнес-центр Lunedor
Вслед за пожаром в Институте микробиологии и биотехнологии загорелось здание офисного центра Lunedor на улице Измаил.
Вслед за пожаром в Институте микробиологии и биотехнологии загорелось здание офисного центра Lunedor на улице Измаил.
О пожаре сообщают жители столицы в социальных сетях. На место происшествия уже прибыли пожарные.
Судя по фотографиям, огнем сейчас охвачена внутренняя часть здания. Сообщается, что работу по ликвидации пожара усложняет сильный ветер.