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13:50 (мск), источник: Actualitati.md

В центре Кишинева горит бизнес-центр Lunedor

Вслед за пожаром в Институте микробиологии и биотехнологии загорелось здание офисного центра Lunedor на улице Измаил.

Источник: Actualitati.md

О пожаре сообщают жители столицы в социальных сетях. На место происшествия уже прибыли пожарные.

Судя по фотографиям, огнем сейчас охвачена внутренняя часть здания. Сообщается, что работу по ликвидации пожара усложняет сильный ветер.

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