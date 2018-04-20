Арестован водитель автобуса, сбивший насмерть девушку в Алматы

Ранее в автопарке рассказали, что водителю автобуса маршрута № 126 — 41 год. Он — уроженец ЮКО. Устроился на работу в коммунальный автобусный парк (КАП) № 3 филиала ТОО «Green Bus Company» в октябре 2016 года. 1 декабря 2017 года перевелся в КАП № 1. Общий стаж работы — семь лет. За два года работы в автопарке не было ни одного нарушения. Был один штраф: проезд за стоп-линию. Характеризуется руководством положительно. Состоит в браке и имеет троих детей.