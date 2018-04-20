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13:44 (мск), источник: Tengrinews

Арестован водитель автобуса, сбивший насмерть девушку в Алматы

В Алматы арестован водитель автобуса, который насмерть сбил девушку в Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Алматинского городского суда. Санкция на арест выдана Ауэзовским судом.

«В отношении водителя автобуса с санкции Ауэзовского районного суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на один месяц», — сообщили в горсуде.

Ранее в автопарке рассказали, что водителю автобуса маршрута № 126 — 41 год. Он — уроженец ЮКО. Устроился на работу в коммунальный автобусный парк (КАП) № 3 филиала ТОО «Green Bus Company» в октябре 2016 года. 1 декабря 2017 года перевелся в КАП № 1. Общий стаж работы — семь лет. За два года работы в автопарке не было ни одного нарушения. Был один штраф: проезд за стоп-линию. Характеризуется руководством положительно. Состоит в браке и имеет троих детей.

Смертельный наезд на пешехода произошел 18 апреля 2018 года на перекрестке улиц Толе би и Саина. Когда автобус 126-го маршрута проезжал перекресток, девушка начала переходить дорогу. Девушка скончалась от полученных травм на месте.

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