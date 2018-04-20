Арестован водитель автобуса, сбивший насмерть девушку в Алматы
В Алматы арестован водитель автобуса, который насмерть сбил девушку в Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
В Алматы арестован водитель автобуса, который насмерть сбил девушку в Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
«В отношении водителя автобуса с санкции Ауэзовского районного суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на один месяц», — сообщили в горсуде.
Ранее в автопарке рассказали, что водителю автобуса маршрута № 126 — 41 год. Он — уроженец ЮКО. Устроился на работу в коммунальный автобусный парк (КАП) № 3 филиала ТОО «Green Bus Company» в октябре 2016 года. 1 декабря 2017 года перевелся в КАП № 1. Общий стаж работы — семь лет. За два года работы в автопарке не было ни одного нарушения. Был один штраф: проезд за
Смертельный наезд на пешехода произошел 18 апреля 2018 года на перекрестке улиц Толе би и Саина. Когда автобус 126-го маршрута проезжал перекресток, девушка начала переходить дорогу. Девушка скончалась от полученных травм на месте.