Источник: Вести - Новосибирск

Капитана осудили за махинации с питанием военной части в Новосибирске, об этом сообщает пресс-служба Главного военного Следственного управления СК РФ.

Капитан войсковой части № 55433 Олег Мокин подписывал акты о продовольственном обеспечении военнослужащих. В них были недостоверные сведения о питании военных. Действия капитана привели к ущербу в 4,3 млн рублей.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Вердикт суда — 3 года в колонии общего режима. Его также лишили звания и запретили занимать «определенные должности».