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14:20 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Капитана осудили за махинации с питанием военной части в Новосибирске

Капитан подписывал акты об обеспечении войсковой части питанием, в которых были недостоверные сведения, сумма ущерба оценивается в 4,3 млн рублей, рассказали в пресс-службе Главного военного Следственного управления СК РФ.

Источник: Вести - Новосибирск

Капитана осудили за махинации с питанием военной части в Новосибирске, об этом сообщает пресс-служба Главного военного Следственного управления СК РФ.

Капитан войсковой части № 55433 Олег Мокин подписывал акты о продовольственном обеспечении военнослужащих. В них были недостоверные сведения о питании военных. Действия капитана привели к ущербу в 4,3 млн рублей.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Вердикт суда — 3 года в колонии общего режима. Его также лишили звания и запретили занимать «определенные должности».

«Гражданский иск, заявленный представителем Министерства обороны Российской Федерации, удовлетворен в полном объеме», — резюмировали в Главном военном Следственном управлении СК РФ.

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