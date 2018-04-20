Капитана осудили за махинации с питанием военной части в Новосибирске
Капитан подписывал акты об обеспечении войсковой части питанием, в которых были недостоверные сведения, сумма ущерба оценивается в 4,3 млн рублей, рассказали в
Капитан подписывал акты об обеспечении войсковой части питанием, в которых были недостоверные сведения, сумма ущерба оценивается в 4,3 млн рублей, рассказали в
Капитана осудили за махинации с питанием военной части в Новосибирске, об этом сообщает
Капитан войсковой части № 55433 Олег Мокин подписывал акты о продовольственном обеспечении военнослужащих. В них были недостоверные сведения о питании военных. Действия капитана привели к ущербу в 4,3 млн рублей.
Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).
Вердикт суда — 3 года в колонии общего режима. Его также лишили звания и запретили занимать «определенные должности».
«Гражданский иск, заявленный представителем Министерства обороны Российской Федерации, удовлетворен в полном объеме», — резюмировали в Главном военном Следственном управлении СК РФ.