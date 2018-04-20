В Севастополе «черного риелтора» приговорили к 9,5 годам тюрьмы

«В апреле 2016 года мужчине было предъявлено обвинение в совершении мошенничества в отношении шести лиц на общую сумму более семи миллионов рублей. Меньше чем через месяц он вновь совершил преступление по уже отработанной схеме. Мужчина предложил услуги риелтора в улучшении жилищных условий жительнице Севастополя. После продажи комнаты в общежитии он присвоил 1,3 миллиона рублей, а потерпевшая осталась без жилья», — говорится в сообщении суда.