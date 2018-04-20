В Тульской области узбекистанец убил своего соотечественника
За убийство знакомого мужчина получил 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
За убийство знакомого мужчина получил 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В Щекинском районе 35-летний гражданин Узбекистана осужден за убийство своего соотечественника.
Как сообщает
Мужчины выпили, и между ними завязалась ссора.
В результате Сатимов нанес К. удар кулаком по голове, а затем задушил его полимерным шнуром.
«Приговором суда Сатимову назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении
Отмечается также, что приговор суда в законную силу пока не вступил.