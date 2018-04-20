Еще один страшный пожар в Кишиневе: появились фото и видео горящего торгового центра

В эти минуты жители Кишинева наблюдают страшный пожар на Телецентре. Ему, напомним, была присвоена первая категория.

Однако пока все пожарные города борются с огнем на Телецентре, в городе случился другой пожар — на улице Измаильской. По словам очевидцев, которые прислали нам в редакцию соответствующее фото, возгорание случилось в ТЦ LUNEDORA.

В Инспекторате чрезвычайных ситуации «Комсомолке» сообщили, что пожарные машины прибыли прямо с места пожара на Телецентре, который был локализован.