Еще один страшный пожар в Кишиневе: появились фото и видео горящего торгового центра
Похоже, это возгорание не менее серьезное,
Похоже, это возгорание не менее серьезное,
В эти минуты жители Кишинева наблюдают страшный пожар на Телецентре. Ему, напомним, была присвоена первая категория.
Однако пока все пожарные города борются с огнем на Телецентре, в городе случился другой пожар — на улице Измаильской. По словам очевидцев, которые прислали нам в редакцию соответствующее фото, возгорание случилось в ТЦ LUNEDORA.
В Инспекторате чрезвычайных ситуации «Комсомолке» сообщили, что пожарные машины прибыли прямо с места пожара на Телецентре, который был локализован.
— На Телецентре огонь локазализован, 4 машины поехали тушить пожар на Измаильскую. Пожар произошел в магазине «Лунедор». По предварительной информации, загорелась крыша. Никто не пострадал, согласно предварительной информации. Люди в магазине были, их эвакуировали, — сообщила