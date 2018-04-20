На Урале подполковника МВД уволили после ДТП на переезде

«Подполковник подозревается в аварии на железнодорожном переезде. ДТП произошло 18 апреля около 21.15 на улице Карла Маркса», — сообщил официальный представитель регионального главка полиции Валерий Горелых.

Во время происшествия полицейский был в гражданском и управлял личным авто марки Toyota. Он протаранил шлагбаум и устройство запирания переезда, после чего покинул место ДТП.

«Сотрудники полиции после сообщения железнодорожников о случившемся быстро установили личность нарушителя. От прохождения медосвидетельствования он отказался. Инспекторы ГИБДД завели в отношении него административное делопроизводство», — рассказал полковник Горелых.