На Урале подполковника МВД уволили после ДТП на переезде
Уволен заместитель начальника ОВД крупного свердловского города
Уволен заместитель начальника ОВД крупного свердловского города
«Подполковник подозревается в аварии на железнодорожном переезде. ДТП произошло 18 апреля около 21.15 на улице Карла Маркса», — сообщил официальный представитель регионального главка полиции Валерий Горелых.
Во время происшествия полицейский был в гражданском и управлял личным авто марки Toyota. Он протаранил шлагбаум и устройство запирания переезда, после чего покинул место ДТП.
«Сотрудники полиции после сообщения железнодорожников о случившемся быстро установили личность нарушителя. От прохождения медосвидетельствования он отказался. Инспекторы ГИБДД завели в отношении него административное делопроизводство», — рассказал полковник Горелых.
По факту ЧП начата служебная проверка. Подполковника уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его руководство будет привлечено к дисциплинарной ответственности.