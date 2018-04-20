Пьяный челябинец ранил в живот ЧОПовца, пытавшегося разнять массовую драку

В Челябинске устанавливаются обстоятельства массовой драки с поножовщиной в центре города, разнимать которую пришлось сотрудникам ЧОП и Росгвардии, — пострадали три человека, в том числе один из неравнодушных охранников, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Инцидент произошел в ночь на 18 апреля на улице Кирова. «Наряд вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, обратил внимание на группу дерущихся молодых людей, из которой при виде патрульного автомобиля выбежал гражданин в форме сотрудника одного из частных охранных предприятий города и позвал на помощь», — говорится в сообщении.

Стражи порядка доложили о произошедшем в дежурную часть, вызвали дополнительный наряд группы задержания для оказания содействия и совместно с представителями ЧОП прекратили драку, среди которых был задержан мужчина 1997 года рождения с явными признаками опьянения, у которого в руках находился нож со следами крови.

«Установлено, что несколько приятелей совместно распивали спиртные напитки. Мимо них проходила группа молодых людей. Компании поссорились, в результате чего один из участников достал нож и нанес ранения в область лица и живота двум своим оппонентам 1995 и 1987 годов рождения. Проезжавшие мимо неравнодушные представители охранной организации, заметив на улице потасовку, попытались ее остановить, в ходе чего один из них получил ножевое ранение в живот», — рассказали в Росгвардии.

На место вызвана следственно-оперативная группа. Бригадой скорой пострадавшие госпитализированы.