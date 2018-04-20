В Перми пенсионерка пострадала в ДТП с автобусом

По предварительной информации, в районе дома № 14 по ул. Веденеева 45-летний водитель автобуса резко затормозил. 79-летняя пассажирка не удержалась и упала. Потерпевшую госпитализировали в больницу с переломом бедра.

Установлено, что ранее водитель неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Напомним, что 18 апреля около 18 часов в Свердловском районе Перми столкнулись автобус и троллейбус. Во время ДТП в автобусе находилось 25 человек, в троллейбусе — 20. В аварии никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. По предварительным данным, автобус двигался по ул. Куйбышева в направлении ул. Коминтерна. У дома 95б водитель не выдержал боковой интервал и допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении троллейбусом.