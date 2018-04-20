Золотые украшения на 2 млн тенге украли у жителя ЮКО
Сотрудники полицейской службы ЮКО взяли под стражу подозреваемого в совершении кражи золотых изделий, передает NUR.KZ со ссылкой на ДВД региона.
Сотрудники полицейской службы ЮКО взяли под стражу подозреваемого в совершении кражи золотых изделий, передает NUR.KZ со ссылкой на ДВД региона.
В марте прошлого года в ДВД ЮКО поступило заявление местного жителя о том, что группа неизвестных людей украла ювелирные украшения из золота, проникнув к нему в дом. Отмечается, что сумма похищенного составила более 2 млн тенге.
Известно, что подозреваемый в краже был задержан сотрудниками УБОП ДВД ЮКО и Енбекшинского ОП УВД города Шымкент в ходе
Выяснилось, что злоумышленник проникал в дома потерпевших путем подбора ключей. Сейчас подозреваемый арестован. Проводится досудебное расследование.