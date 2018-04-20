Пожар в Институте микробиологии и биотехнологии локализован
По словам
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По словам
Напомним, ранее пожар произошел в столичном Институте микробиологии и биотехнологий АНМ. На место происшествия прибыло девять пожарных расчетов.
По словам очевидцев, перед возгоранием был слышен хлопок, похожий на взрыв.
В связи с пожаром правоохранительные органы перекрыли движение на Академической улице.
Информации о пострадавших нет. Все люди были эвакуированы в течение 5 минут.
#Пожар #Кишинев pic.twitter.com/uVM0pEJnXN— Zimbelskaia (@Zimbelskaia) April 20, 2018