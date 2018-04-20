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14:18 (мск), источник: Publika.md

Пожар в Институте микробиологии и биотехнологии локализован

По словам пресс-секретаря ГИЧС Лилианы Пушкашу, пожар на Академической улице был локализован.

Источник: Publika.md

Напомним, ранее пожар произошел в столичном Институте микробиологии и биотехнологий АНМ. На место происшествия прибыло девять пожарных расчетов.

По словам очевидцев, перед возгоранием был слышен хлопок, похожий на взрыв.

В связи с пожаром правоохранительные органы перекрыли движение на Академической улице.

Информации о пострадавших нет. Все люди были эвакуированы в течение 5 минут.

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