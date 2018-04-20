Жителя Башкирии обвиняют в заказном убийстве богатой матери
По версии следствия, мужчина заказал знакомому убийство собственной матери, чтобы завладеть её рестораном.
По версии следствия, мужчина заказал знакомому убийство собственной матери, чтобы завладеть её рестораном.
34-летнего жителя Сибая осудят по обвинению в заказном убийстве собственной матери, сообщает
По версии следствия, в прошлом году мужчина заказал знакомому — бывшему сокамернику — убийство собственной матери, чтобы завладеть её рестораном стоимостью более 14 млн рублей. Заказчик передал ему фотографию родственницы и ключи от квартиры.
Подготовившись, исполнитель влез в квартиру жертвы и инсценировал ограбление. В это время с работы вернулась 29-летняя дочь женщины — злоумышленник задушил девушку. Затем он дождался прихода 54-летней матери обвиняемого и убил её.
Мужчина — заказчик, сын убитой — не признал свою вину. Уголовное дело будет направлено в Верховный суд Башкирии.
Отмечено, что ранее обвиняемого судили за пособничество в убийстве прокурора города Сибай Ханифа Карачурина.