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14:48 (мск), источник: АиФ Уфа

Жителя Башкирии обвиняют в заказном убийстве богатой матери

По версии следствия, мужчина заказал знакомому убийство собственной матери, чтобы завладеть её рестораном.

34-летнего жителя Сибая осудят по обвинению в заказном убийстве собственной матери, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По версии следствия, в прошлом году мужчина заказал знакомому — бывшему сокамернику — убийство собственной матери, чтобы завладеть её рестораном стоимостью более 14 млн рублей. Заказчик передал ему фотографию родственницы и ключи от квартиры.

Подготовившись, исполнитель влез в квартиру жертвы и инсценировал ограбление. В это время с работы вернулась 29-летняя дочь женщины — злоумышленник задушил девушку. Затем он дождался прихода 54-летней матери обвиняемого и убил её.

Мужчина — заказчик, сын убитой — не признал свою вину. Уголовное дело будет направлено в Верховный суд Башкирии.

Отмечено, что ранее обвиняемого судили за пособничество в убийстве прокурора города Сибай Ханифа Карачурина.

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