Жителя Башкирии обвиняют в заказном убийстве богатой матери

34-летнего жителя Сибая осудят по обвинению в заказном убийстве собственной матери, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По версии следствия, в прошлом году мужчина заказал знакомому — бывшему сокамернику — убийство собственной матери, чтобы завладеть её рестораном стоимостью более 14 млн рублей. Заказчик передал ему фотографию родственницы и ключи от квартиры.

Подготовившись, исполнитель влез в квартиру жертвы и инсценировал ограбление. В это время с работы вернулась 29-летняя дочь женщины — злоумышленник задушил девушку. Затем он дождался прихода 54-летней матери обвиняемого и убил её.

Мужчина — заказчик, сын убитой — не признал свою вину. Уголовное дело будет направлено в Верховный суд Башкирии.