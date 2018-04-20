В Петербурге устроили драку со стрельбой из-за спора о парковке
Полиция Выборгского района Петербурга выясняет обстоятельства ссоры двух водителей, переросшей в драку со стрельбой. Автовладельцы не поделили парковку на газоне, сообщает
Полиция Выборгского района Петербурга выясняет обстоятельства ссоры двух водителей, переросшей в драку со стрельбой. Автовладельцы не поделили парковку на газоне, сообщает
Инцидент произошел накануне вечером на Земледельческой улице. Два водителя — 49 летний инженер и его 43-летний оппонент поругались
Когда на место приехали правоохранители, мужчина сдался без сопротивления. Обоим водителям понадобилась медпомощь. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства случившегося, по окончании проверки будет принято решение о возбуждении дела.