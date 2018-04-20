В Петербурге устроили драку со стрельбой из-за спора о парковке

Инцидент произошел накануне вечером на Земледельческой улице. Два водителя — 49 летний инженер и его 43-летний оппонент поругались из-за места для парковки, хотя ни один из них не имел права оставить свою машину на газоне. Мужчина помоложе набросился на инженера с кулаками, тогда тот выхватил травматический пистолет «Оса» и несколько раз выстрелил в своего противника.