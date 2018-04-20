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14:44 (мск), источник: "Российская газета"

В Петербурге устроили драку со стрельбой из-за спора о парковке

Полиция Выборгского района Петербурга выясняет обстоятельства ссоры двух водителей, переросшей в драку со стрельбой. Автовладельцы не поделили парковку на газоне, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

Инцидент произошел накануне вечером на Земледельческой улице. Два водителя — 49 летний инженер и его 43-летний оппонент поругались из-за места для парковки, хотя ни один из них не имел права оставить свою машину на газоне. Мужчина помоложе набросился на инженера с кулаками, тогда тот выхватил травматический пистолет «Оса» и несколько раз выстрелил в своего противника.

Когда на место приехали правоохранители, мужчина сдался без сопротивления. Обоим водителям понадобилась медпомощь. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства случившегося, по окончании проверки будет принято решение о возбуждении дела.

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