На новой ветке до «Самара Арены» с рельс сошел трамвай

В Самаре на новой трамвайной ветке, которая идет вдоль Московского шоссе, с рельс сошел трамвай. Произошло ДТП прямо на перекрестке Московского шоссе и улицы Ташкентской. Фотографии трамвая выложили в соцсети очевидцы.

— Трамвай сошёл с рельс на новой ветке к «Самара Арене»… Хорошо, что служебный, а не скоростной, — подписал фото местный житель.

Напомним, новая ветка свяжет улицу Ташкентскую и стадион «Самара Арена». Скоростной трамвай по ней ходить будет только в дни матчей ЧМ-2018. При этом только 3 часа до игры и 3 часа после игры. При этом другие трамваи в эти дни от проспекта Ленина ходить не будут.