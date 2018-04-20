Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шарлиз Терон рассказала, как набирала 23 кг для роли
В России построили тягач «Вощина-1»
Это очень смешно: записки молодого папы
Лестницы, которые сводят с ума (фото)
Новая российская ракета поражает воображение
12 заброшенных мест на ЗемлеКогда смотришь на них, по коже бегут мурашки
Израиль планирует уничтожить российские С-300 - эксперт
Глава Франции выдвинул обвинение России
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
В деле вдовы Евстигнеева поставлена точка – СМИ
СМИ: Люди из села Грязь поведали о жизни Пугачевой
Собчак в платье с открытыми плечами блистала в Лондоне (фото)
Данила Козловский о Романе Абрамовиче, настоящих леди и хейтерах
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
Скандал: новое фальшивое порно со знаменитостями
Российские «Терминаторы» пугают запад
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
14:41 (мск), источник: Комсомольская правда

На новой ветке до «Самара Арены» с рельс сошел трамвай

Очевидцы поделились фотографиями в соцсетях.

В Самаре на новой трамвайной ветке, которая идет вдоль Московского шоссе, с рельс сошел трамвай. Произошло ДТП прямо на перекрестке Московского шоссе и улицы Ташкентской. Фотографии трамвая выложили в соцсети очевидцы.

— Трамвай сошёл с рельс на новой ветке к «Самара Арене»… Хорошо, что служебный, а не скоростной, — подписал фото местный житель.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, новая ветка свяжет улицу Ташкентскую и стадион «Самара Арена». Скоростной трамвай по ней ходить будет только в дни матчей ЧМ-2018. При этом только 3 часа до игры и 3 часа после игры. При этом другие трамваи в эти дни от проспекта Ленина ходить не будут.

В дни, когда матчей ЧМ-2018 нет, трамваи будут работать в обычном режиме.

Все новости региона
 Пожарный спас двух тонущих дошкольниц в Арзамасе
Настя Каменских долго худела, чтобы, наконец, сфотографироваться голой
Песков: США преднамеренно создают трудности с визами для пилотов
В российской больнице нашли новое применение мешкам для трупов
Турция забрала свой золотой запас из США
Германия не лидер: паспорт какой страны дает больше преимуществ
Государство «захватывает» рынок пенсионных накоплений
Журнал Time назвал 100 самых влиятельных людей мира
Искусственный интеллект сочинил сказку. Она получилась странной
Спорт
Венгер уходит. Уходит эпоха «Арсенал» объявил об историческом событии — по окончании сезона с поста главного тренера уйдет Арсен Венгер
Авто
Тест самого загадочного вездехода СССР Сборку этого вездехода прекратили в 1991 году с развалом Советского Союза. Но часть оборудования машины до сих пор засекречена, потому что «Синие птицы» еще в строю — заменить их нечем. Нам повезло поездить на ЗИЛ-49061, чудом попавшем в частные руки
Кино
Безрукова, Кожевникова, Михалковы и Табаков: открытие ММКФ 2018 Никита Михалков открыл юбилейный Московский международный кинофестиваль, поблагодарил британских коллег, которые приехали в Россию и «не побоялись тут быть отравленными», и посмертно наградил Олега Табакова
Hi-Tech
Фотографии, которые поражают воображение! Конкурс Всемирной организации фотографии подвел итоги.
Недвижимость
В каких странах есть недвижимость у чиновников и депутатов
Выплачивать страховку будут только при полной потере жилья
5 городов, где недвижимость стремительно дорожает
В России хотят ввести ограничение на регистрацию в квартирах и домах
Леди
Как выглядели ведущие модели в начале карьеры и как выглядят сейчас Внешность некоторых манекенщиц заметно изменилась, многие, но далеко не все, похорошели.
Дети
Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь