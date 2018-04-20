В Екатеринбурге пропал 11-летний школьник
После ссоры с родителями мальчишка не вернулся домой.
После ссоры с родителями мальчишка не вернулся домой.
В Екатеринбурге разыскивают 11-летнего школьника. Алексей Звягин поссорился с мамой и ушел из дома. Ребенок пропал еще 16 апреля. Первые пару дней мальчик появлялся в школе, но уже два дня от него нет новостей. Сейчас поиском Леши занимается отряд «Сокол».
— У друзей его нет, — рассказали в поисковом отряде. — Сейчас его ищут, в основном, на Уралмаше, но не исключается, что он может быть и в других районах города.
По мнению поисковиков, ребенок может периодически появляться в заведениях быстрого питания, где можно недорого перекусить или посидеть, ничего не заказывая. Поэтому, если посещаете