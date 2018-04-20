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14:52 (мск), источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге пропал 11-летний школьник

После ссоры с родителями мальчишка не вернулся домой.

В Екатеринбурге разыскивают 11-летнего школьника. Алексей Звягин поссорился с мамой и ушел из дома. Ребенок пропал еще 16 апреля. Первые пару дней мальчик появлялся в школе, но уже два дня от него нет новостей. Сейчас поиском Леши занимается отряд «Сокол».

— У друзей его нет, — рассказали в поисковом отряде. — Сейчас его ищут, в основном, на Уралмаше, но не исключается, что он может быть и в других районах города.

По мнению поисковиков, ребенок может периодически появляться в заведениях быстрого питания, где можно недорого перекусить или посидеть, ничего не заказывая. Поэтому, если посещаете фаст-фуд — заведения, обратите внимание, нет ли там этого мальчишки. Если вы увидите его, звоните по номеру +7963−442−41−41 — это телефон поискового отряда.

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