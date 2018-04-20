Трое школьников в Челябинской области подозреваются в наркоторговле

«Подозреваемые размещали расфасованные наркотические средства на территории Ленинского и Правобережного районов Магнитогорска для последующего сбыта. Всего у них было изъято более 9 грамм синтетического наркотического средства», — говорится в сообщении.

В апреле текущего года сотрудники Росгвардии и полиции задержали одного из подозреваемых с наркотиками в учебном заведении Магнитогорска. Затем задержали двоих его знакомых.