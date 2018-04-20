Трое школьников в Челябинской области подозреваются в наркоторговле
Челябинск. 20 апреля.
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Челябинск. 20 апреля.
«Подозреваемые размещали расфасованные наркотические средства на территории Ленинского и Правобережного районов Магнитогорска для последующего сбыта. Всего у них было изъято более 9 грамм синтетического наркотического средства», — говорится в сообщении.
В апреле текущего года сотрудники Росгвардии и полиции задержали одного из подозреваемых с наркотиками в учебном заведении Магнитогорска. Затем задержали двоих его знакомых.
В настоящее время решается вопрос о предъявлении школьникам обвинения и избрании меры пресечения.