В самарской больнице скончался мужчина, отравившийся суррогатами алкоголя
В больнице имени Семашко 18 апреля скончался 54-летний мужчина, которого доставили туда 12-го числа. О пациенте сообщили в полицию.
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В больнице имени Семашко 18 апреля скончался 54-летний мужчина, которого доставили туда 12-го числа. О пациенте сообщили в полицию.
По данным источника в правоохранительных органах, мужчина поступил в больницу с отравлением суррогатами алкоголя,
Тело отдали судмедэкспертам, уголовное дело на данный момент не возбуждено.