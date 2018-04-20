Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лера Кудрявцева устроила сына на НТВ
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
70-летний Борис Галкин впервые показал 8-месячную дочь
Сколько будут стоить доллар и евро к концу мая
В России открывается необычный бордель (фото)
Запад забил автогол. Россияне откажутся от импортных товаров Укрепление курсов валют может изменить предпочтения российских потребителей
Агата Муцениеце о съемках с Прилучным: «Стало как-то не по себе»
Ольга Орлова может покинуть «Дом 2»
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
В деле вдовы Евстигнеева поставлена точка – СМИ
СМИ: Люди из села Грязь поведали о жизни Пугачевой
Ольга Бузова расплакалась, вспоминая о бывшем муже
ММКФ-2018: лучшие наряды церемонии открытия
Мужчине дважды пересадили лицо
5 ошибок мышления, которые отравляют вам жизнь
Скандал: новое фальшивое порно со знаменитостями
Российские «Терминаторы» пугают запад
Фоторепортажи
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
16:06 (мск), источник: Volga News

В самарской больнице скончался мужчина, отравившийся суррогатами алкоголя

В больнице имени Семашко 18 апреля скончался 54-летний мужчина, которого доставили туда 12-го числа. О пациенте сообщили в полицию.

По данным источника в правоохранительных органах, мужчина поступил в больницу с отравлением суррогатами алкоголя, черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга. Что именно стало причиной смерти, пока не ясно.

Тело отдали судмедэкспертам, уголовное дело на данный момент не возбуждено.

Все новости региона
По делу об убийстве экс-омоновца в "Старом замке" вынесли приговор
Песков: США преднамеренно создают трудности с визами для пилотов
Турция забрала свой золотой запас из США
В России подорожали овощи «борщевого набора»
Германия не лидер: паспорт какой страны дает больше преимуществ
Государство «захватывает» рынок пенсионных накоплений
В Британии женщину впервые осудили за домашнее насилие
Неразлучные друзья: в Британии лиса подружилась с барсуками
Спорт
Венгер уходит. Уходит эпоха «Арсенал» объявил об историческом событии — по окончании сезона с поста главного тренера уйдет Арсен Венгер
Авто
Бывший глава АВТОВАЗа: я раньше никогда такого не видел Шведское телевидение показало документальный фильм, посвящённый работе шведа Бу Инге Андерссона на посту президента АВТОВАЗа
Кино
Летучая о «Ревизорро»: «Новые ведущие убили мое шоу» Телезвезда не слишком высоко оценила работу Настасьи Самбурской и Ольги Романовской
Hi-Tech
Какие серьезные опасности скрывает ваша клавиатура Врачи и микробиологи рассказали какие микробы живут на наших гаджетах.
Недвижимость
Подвалы жилых домов откроют для прохода бездомных кошек и собак
В Москве откроется самая высокая в Европе смотровая площадка
В Италии покупатели дома нашли на диване умершего почти год назад владельца
Причуды реновации: москвичка потеряет квартиру, хотя дом не снесут
Леди
Как выглядели ведущие модели в начале карьеры и как выглядят сейчас Внешность некоторых манекенщиц заметно изменилась, многие, но далеко не все, похорошели.
Дети
Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь