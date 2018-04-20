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15:06 (мск), источник: Sputnik.md

Пожары в Академгородке и в здании торгового центра в Кишиневе локализованы

Два крупных возгорания произошли в пятницу в Кишиневе: спасатели прокомментировали ситуацию на месте тушения здания Института микробиологии и биотехники и в здании ТЦ.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 20 апр — Sputnik. В пятницу после обеда произошло два крупных пожара. Первым загорелось здание Института микробиологии и биотехники Академии наук Молдовы на улице Академическая, 1. Как рассказала Sputnik пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы Лилиана Пушкашу, в тушении возгорания были задействованы все пожарные расчеты Кишинева — порядка сотни спасателей и 14 единиц спецтехники.

«Пожар локализован, однако спасатели продолжают работать на месте происшествия для полной ликвидации возгорания. Горела крыша здания. Пока не установлена точная площадь пожара», — сказала собеседница.

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По ее словам, в результате инцидента никто не пострадал. Во время тушения пожара в Академгородке вспыхнуло здание торгового центра Lunedor, который расположен на пересечении улицы Измаильская и проспекта Кантемира.

«Пожар локализован. На месте происшествия продолжают работать четыре пожарных расчета для полной ликвидации возгорания. Никто не пострадал. Все люди были эвакуированы», — отметила Пушкашу.

Огнем была охвачена левая часть здания — горели облицовка фасада и крыша здания. Спасателям устанавливают причины возгорания.

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