Пожары в Академгородке и в здании торгового центра в Кишиневе локализованы
Два крупных возгорания произошли в пятницу в Кишиневе: спасатели прокомментировали ситуацию на месте тушения здания Института микробиологии и биотехники и в здании ТЦ.
Два крупных возгорания произошли в пятницу в Кишиневе: спасатели прокомментировали ситуацию на месте тушения здания Института микробиологии и биотехники и в здании ТЦ.
КИШИНЕВ, 20 апр — Sputnik. В пятницу после обеда произошло два крупных пожара. Первым загорелось здание Института микробиологии и биотехники Академии наук Молдовы на улице Академическая, 1. Как рассказала Sputnik
«Пожар локализован, однако спасатели продолжают работать на месте происшествия для полной ликвидации возгорания. Горела крыша здания. Пока не установлена точная площадь пожара», — сказала собеседница.
По ее словам, в результате инцидента никто не пострадал. Во время тушения пожара в Академгородке вспыхнуло здание торгового центра Lunedor, который расположен на пересечении улицы Измаильская и проспекта Кантемира.
«Пожар локализован. На месте происшествия продолжают работать четыре пожарных расчета для полной ликвидации возгорания. Никто не пострадал. Все люди были эвакуированы», — отметила Пушкашу.
Огнем была охвачена левая часть здания — горели облицовка фасада и крыша здания. Спасателям устанавливают причины возгорания.