Мать бросилась в Иртыш, спасая двухлетнего ребенка в Усть-Каменогорске

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 20 апр — Sputnik. Женщина и ее двухлетний ребенок едва не утонули в реке Иртыш в Усть-Каменогорске, сообщил официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям Казахстана Руслан Иманкулов.

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В пятницу около 12 часов дня женщина и ребенок упали в воду с парапетной площадки. По всей видимости, мать бросилась в воду после того, как ребенок оступился и упал в реку.

По счастливой случайности рядом оказался водитель городской пожарной части № 2 Виталий Бактыбаев, который не растерялся и прыгнул в воду. Ему на помощь пришел электромонтер Ернар Кадылбеков и его коллега Айдын Тортбай, которые помогли извлечь мать с ребенком из воды. Кадылбеков сделал искусственное дыхание ребенку и спас его жизнь.

Оказавшиеся рядом руководители подразделений областного департамента по ЧС помогли принять пострадавших на берегу. Они оказали им первую помощь и вызвали врачей скорой помощи.