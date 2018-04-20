Мать бросилась в Иртыш, спасая двухлетнего ребенка в Усть-Каменогорске
Двухлетний ребенок оступился и упал с парапетной площадки, а мать бросилась его спасать. Их обоих вытащили из воды электромонтеры и водитель пожарной части.
Двухлетний ребенок оступился и упал с парапетной площадки, а мать бросилась его спасать. Их обоих вытащили из воды электромонтеры и водитель пожарной части.
АСТАНА, 20 апр — Sputnik. Женщина и ее двухлетний ребенок едва не утонули в реке Иртыш в
В пятницу около 12 часов дня женщина и ребенок упали в воду с парапетной площадки. По всей видимости, мать бросилась в воду после того, как ребенок оступился и упал в реку.
По счастливой случайности рядом оказался водитель городской пожарной части № 2 Виталий Бактыбаев, который не растерялся и прыгнул в воду. Ему на помощь пришел электромонтер Ернар Кадылбеков и его коллега Айдын Тортбай, которые помогли извлечь мать с ребенком из воды. Кадылбеков сделал искусственное дыхание ребенку и спас его жизнь.
Оказавшиеся рядом руководители подразделений областного департамента по ЧС помогли принять пострадавших на берегу. Они оказали им первую помощь и вызвали врачей скорой помощи.
Стоит отметить, водитель Виталий Бактыбаев год назад спас девушку, которая хотела сброситься в Иртыш. Мужчина случайно проезжал рядом и отговорил ее от отчаянного шага.