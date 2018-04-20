Три человека пострадали в аварии с рейсовым автобусом в Сочи

Предварительно, водитель рейсового автобуса не справился с управлением на мокрой дороге после дождя, съехал на полосу встречного движения и врезался в прицеп грузового автомобиля.

— В аварии пострадали три человека. Их с различными травмами госпитализировали. Сейчас они находятся в больнице, однако тяжелых травм у них нет — рассказали «Комсомольской правде -Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.