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15:25 (мск), источник: Комсомольская правда

Три человека пострадали в аварии с рейсовым автобусом в Сочи

Авария случилась 20 апреля на федеральной трассе в Дагомысе около ЖК «Огни Сочи». Там рейсовый автобус № 155 с маршрутом от железнодорожного вокзала Сочи до Лазаревского столкнулся с фурой.

Источник: Комсомольская правда

В ДТП пострадали три человека.

Предварительно, водитель рейсового автобуса не справился с управлением на мокрой дороге после дождя, съехал на полосу встречного движения и врезался в прицеп грузового автомобиля.

— В аварии пострадали три человека. Их с различными травмами госпитализировали. Сейчас они находятся в больнице, однако тяжелых травм у них нет — рассказали «Комсомольской правде -Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Из-за аварии на трассе образовалась многокилометровая пробка в обе стороны.

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