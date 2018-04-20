Возбуждено уголовное дело по факту смерти жителя Бузулука в самарской больнице
СК РФ по Оренбургской области возбудил уголовное дело по факту смерти 31-летнего жителя Бузулука. Об этом сообщает
СК РФ по Оренбургской области возбудил уголовное дело по факту смерти 31-летнего жителя Бузулука. Об этом сообщает
По данным следствия, в период с 18 декабря 2017 по 2 января 2018 года мужчина обследовался и находился на лечении в ГБУЗ «Бузулукская больница скорой медицинской помощи». 2 января 2018 года пациент был госпитализирован для дальнейшего обследования и 4 января скончался в одной из больниц Самары «вследствие комплекса заболеваний, в том числе ранее не выявленных».
Следствие продолжает расследование уголовного дела.