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16:21 (мск), источник: Коммерсантъ

Возбуждено уголовное дело по факту смерти жителя Бузулука в самарской больнице

СК РФ по Оренбургской области возбудил уголовное дело по факту смерти 31-летнего жителя Бузулука. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в период с 18 декабря 2017 по 2 января 2018 года мужчина обследовался и находился на лечении в ГБУЗ «Бузулукская больница скорой медицинской помощи». 2 января 2018 года пациент был госпитализирован для дальнейшего обследования и 4 января скончался в одной из больниц Самары «вследствие комплекса заболеваний, в том числе ранее не выявленных».

Следствие продолжает расследование уголовного дела.

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